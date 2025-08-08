Редкое яркое насекомое впервые увидели в одной из областей Украины: чем-то напоминает солнышко

Его тело имеет яркий желтый цвет

Уникальное событие произошло в национальном природном парке "Пирятинский", что в Полтавской области. Там заметили одного из редких шмелей, занесенного в охранные списки.

Этим редким насекомым оказался шмель лезус. О новой находке сообщили в Национальном природном парке "Пирятинский" в Facebook.

Этот вид шмелей редко встречается в Украине — иногда их видят в предгорьях, степных зонах и нескольких регионах, среди которых и Полтавщина.

Что это за насекомое

Его спинка покрыта желтыми и желтоватыми волосками, а вот крылья и ножки — коричнево-черные. Размер тела шмеля всего 14-18 миллиметров, но матки крупнее, чем самцы.

Шмель лезус

Обычно его можно встретить в Палеарктике, то есть это область, охватывающая Европу, Азию к северу от Гималаев и Северную Африку до южной границы пустыни Сахара. В Украине насекомое можно встретить от Карпат и Предкарпатья до Крыма. Оно есть везде, но увидит его далеко не каждый.

Области Палеарктики

Что еще стоит о нем знать

Шмель лезус

