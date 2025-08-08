Спишь с пауками, зато у моря: дешевое жилье насмешило украинцев (видео)

Жилье, которое было нормой десятки лет назад, сегодня сдают на черноморском курорте за 500 грн в сутки

В сети появилось видео домика у моря "не за все деньги мира" и в двух минутах от моря. Деревянное строение поражает своим видом прямо от входа – давно не крашеные щербатые деревянные полы и ступеньки напоминают советские пионерские лагеря районного масштаба. В комнате – только койки и тумбочки.

Как выяснилось, домик находится на базе отдыха "Сокол" в Черноморске, а его аренда обходится в 500 грн в сутки. Некоторые интернет-пользователи даже узнали место.

Под видео комментаторы описали свои впечатления от ролика. Люди написали, что боятся такого отдыха, и что от него наоборот устаешь.

Кто-то отметил, что такое жилье на море было нормой 30 лет назад, а другой пользователь так отдыхал 15 лет назад и ему не понравилось.

Украинка под ником Natali предположила, что домик подойдет для юной пары, у которой нет денег.

Также в комментариях развивалась тема огромных пауков, которые живут в таких домиках, и других насекомых.

Напомним, отдых на море в этом году растет в цене в самых неожиданных местах. В Одесской области стоимость пользования общественным туалетом достигла 50 гривен с человека за один раз.