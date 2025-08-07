Туалета в доме нет, но цена просто смешная: в Затоке туристам сдают эконом-жилье (фото)

Есть даже место для рыбалки

В Одесской области есть немало вариантов бюджетного жилья у моря. К примеру, сдают комнаты на даче в Затоке почти за копейки.

Соответствующие объявление разместили на портале с арендой жилья. Отмечается, что до пляжа Черного моря пешком всего 5 мин.

Как отметила владелица, сдаются комнаты в Затоке посуточно за 300 грн. Расположение дачи довольно удачное, ведь с одной стороны – морской пляж, а с другой – лиман. До пляжа всего 300 м – 5 мин пешком. Есть даже места для рыбалки.

Жилье в Затоке

Дача на карте

На фото видно, что дача достаточно ухоженная и более или менее чистая, хотя и имеет старую мебель и ремонт. В комнатах есть тумбочки, стулья и кровати. Есть две и трехместные комнаты. Кухня общая и размещена отдельная. В ней есть нужная посуда, бытовая техника и мебель. Во дворе стол для обедов и мангал для шашлыка.

Комната на три человека

Кухня

Двор

"Дача двухэтажная, 2-х и 3-х местные комнаты. Мебель, кондиционер. Стабильный Wi-Fi. Тихий и спокойный район, двор под виноградной лозой, чистый и свежий воздух", — говорится в сообщении.

Отметим, что душ и туалет на даче также общие. Общее количество спальных мест – шесть. Рядом с дачей есть продуктовый магазин и аптеки. Однако в объявлении не указано, можно ли сюда приезжать с детьми или животными.

