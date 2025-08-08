Спиш із павуками, зате біля моря: дешеве житло насмішило українців (відео)

Житло, яке було нормою десятки років тому, сьогодні здають на чорноморському курорті за 500 грн на добу

У мережі з’явилося відео будиночка біля моря "не за всі гроші світу" та за дві хвилини від моря. Дерев’яна будова вражає своїм виглядом прямо від входу – щербаті давно не фарбовані дерев’яні підлога та сходи нагадують радянські піонерські табори районного масштабу. У кімнаті – лише ліжка та тумбочки.

Як з’ясувалося, будиночок знаходиться на базі відпочинку "Сокіл" у Чорноморську, а його оренда коштує 500 грн на добу. Деякі інтернет-користувачі навіть впізнали місце.

Під відео коментатори описали свої враження від ролика. Люди написали, що бояться такого відпочинку, і що від нього, навпаки, втомлюєшся.

Хтось зазначив, що таке житло на морі було нормою 30 років тому, а інший користувач так відпочивав 15 років тому, і йому не сподобалося.

Українка під ніком Natali припустила, що будиночок підійде для юної пари, яка не має грошей.

Також у коментарях розвивалася тема величезних павуків, які живуть у таких будиночках, та інших комах.

Нагадаємо, відпочинок на морі цього року зростає в ціні у найнесподіваніших місцях. На Одещині вартість користування громадським туалетом досягла 50 гривень з особи за один раз.