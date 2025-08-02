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Зато дешево и возле моря. На Одесчине сдают жилье для "сурового" отдыха (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
В Одесской области сдают жилье со спартанскими условиями Новость обновлена 02 августа 2025, 11:41
В Одесской области сдают жилье со спартанскими условиями. Фото Коллаж "Телеграф"

Общий санузел, минимум мебели, зато до моря — минута

Жилье в Одессе, куда украинцы летом едут на море, есть на любой вкус и кошелек. Есть варианты более дорогие, чем на топ-курортах мира, а есть бюджетные, однако со спартанскими условиями.

На популярном сайте объявлений опубликовано предложение жилья на базе отдыха на море, до которого, как утверждает автор, всего минута. Указано, что на берегу моря очень красивый пейзаж. Впрочем, его почему-то на фото не показали. Указанная цена – 350 гривен (вероятно, за сутки с человека).

На кадрах — достаточно суровые условия на базе отдыха в селе Сычавка, Лиманский район, Одесской области. Это примерно в 50 минутах езды от Одессы.

Сычавка, Одесская область, карта
Сычевка на карте

Дизайн комнат – в стиле 90-х годов. Душевая и туалет отдельно, вероятно, общие для гостей базы.

База отдыха в селе Сычавка Одесской области
Душевая кабина
База отдыха в селе Сычавка
Туалет - зато проветривается
База отдыха в селе Сычавка на Одесчине
Комнаты - ничего лишнего

Комнаты маленькие, там только кровати и холодильники, в некоторых есть тумбочки. Стены из древесностружечной плиты. Кухня общая и тесная.

База отдыха село Сычавка 2025 год
Готовить придется на маленькой кухне рядом с другими отдыхающими
База отдыха в селе Сычавка
На кроватях "бабушкины" покрывала
База отдыха в селе Сычавка, Одесская область
В каждой комнате - холодильник

База отдыха предлагает комнаты на двух, трех и четырех отдыхающих. В некоторых есть кондиционер. Также к услугам гостей парковка, большая беседка, мангал. Хозяева предоставляют шампура, решетки для барбекю и посуду.

База отдыха село Сычавка
Есть общая терраса и свой столик
База отдыха в селе Сычавка
Зона отдыха на воздухе

Сычавка — выбор ищущих спокойный бюджетный отдых

Сычавка – это самая восточная курортная зона черноморского побережья в Одесской области. Курорт Сычавка отличается минимумом инфраструктуры и очень бюджетным для этой части морского побережья жильем. Ее выбирают те, кто ищет тихий спокойный отдых на малолюдном пляже.

Курорт Сычавка в Одесской области
Пейзажи на курорте Сычавка действительно увлекательны.
Пляж на курорте Сычавка
Однако комфорта ни одного

Ранее "Телеграф" рассказывал, где арендовать дешевое жилье у моря в Одессе. Чуть-чуть напоминает казарму, но за 300 гривен.

Теги:
#Море #Отдых #Жилье #Одесская область #Аренда