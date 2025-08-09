Сортировка мусора по-одесски: российский дрон в мусорном баке взорвал сеть шутками (фото)

Одесский юмор во всей своей красоте.

В Одессе кто-то выбросил российский дрон "шахед" в мусорный контейнер. Фото с места происшествия стала вирусной в социальных сетях и вызвала сотни шутливых комментариев от местных жителей и не только.

Одесситы отреагировали на находку характерным юмором. В принципе, это и не удивительно – отборный юмор всегда отличает этот город от других. Пользователи соцсетей начали шутить, что так работает "альфатер" — так в Одессе называют мусорные контейнеры.

Горожане активно комментировали ситуацию в сети. Один из пользователей написал: "Одесса — это не город, это образ жизни". Другой добавил: "В Одессе и атомную самодельную бомбу можно найти". Ему отвечают: "На "Привозе".

Шахед в мусоре

В Одессе кто-то выбросил шахед

Жаль, что нет такого альфатера, чтобы поместилась вся Россия шквал шуток комментаторов не утихает

Некоторые одесситы предложили: "Нужно взять в качестве аналога и сделать копию Шахеда". Или: "Пусть все летят в мусорные баки и там тихонько лежат".

Также Анатолий предположил, что его выбросили, потому что надоел . "Надоел. жужжит". Остальные предложили поремонтировать шахед и вернуть, откуда прилетел.

Комментарии под постом

Шутки одесситов

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал лучшие шутки о встрече Трампа и Путина на Аляске. "Отморозиться не получится", — шутят украинцы.