Новая угроза для украинцев: "шахеды" теперь разбрасывают опасные "подарки" (фото)
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Цель такого улучшения пока неизвестна
Россияне продолжают модернизировать свои "Шахеды" и теперь переделывают их в импровизированные бомбардировщики. Для этого им под крылья цепляются противотанковые мины ПТМ-3.
Об этом сообщил военнослужащий, эксперт в области радиотехнологий и БПЛА Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Эта мина имеет магнитный датчик, который реагирует на проезжающую мимо технику.
"К сожалению, у нас новая проблема. Сегодня сразу по нескольким регионам были зафиксированы Шахеды, которые под крыльями несли по две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3", — написал Бескрестнов.
Военный говорит, что не понимает замысел россиян. Однако он допускает, что это может быть связано с желанием заминировать дороги общего пользования, чтобы привести к жертвам среди мирных жителей. Альтернативой может быть попытка атаковать сельское хозяйство и помешать собрать урожай.
Он призвал обращать внимание на подобные предметы и не подъезжать к ним машиной.
В открытых источниках сказано, что мина ПТМ-3 может устанавливаться только дистанционными средствами минирования с земли или с воздуха. Мина приводится в действие из-за колебания магнитного поля вокруг нее, а не вследствие оказания давления, поэтому взрыв может произойти просто когда ее пытаются сдвинуть с места.
У мины также есть механизм самоликвидации, который приводит ко взрыву в течение 16-24 часов. Однако иногда он не срабатывает.
Это кумулятивная мина, которая должна поражать дно бронетехники направленной взрывной струей, когда машина противника находится над ней.
Стоит отметить, что это не единственный "подарок", который сбрасывают "шахеды". Днем 4 августа в сети появились снимки другого устройства, которое упало с российского дрона. На фото устройство, которое напоминает Savi ST-654-041 — коммерческую метку, предназначенную для отслеживания местоположения грузовых контейнеров через GPS.
Несмотря на визуальную схожесть, мина почти в два раза длиннее метки — 33 сантиметра против 15 см.
Как сообщалось ранее, "Флэш" на днях предупреждал, что россияне вновь начали применять реактивные "шахеды". По его словам, теперь по ночам украинцы будут слышать новый звук.