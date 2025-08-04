Новая угроза для украинцев: "шахеды" теперь разбрасывают опасные "подарки" (фото)

Цель такого улучшения пока неизвестна

Россияне продолжают модернизировать свои "Шахеды" и теперь переделывают их в импровизированные бомбардировщики. Для этого им под крылья цепляются противотанковые мины ПТМ-3.

Об этом сообщил военнослужащий, эксперт в области радиотехнологий и БПЛА Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Эта мина имеет магнитный датчик, который реагирует на проезжающую мимо технику.

"К сожалению, у нас новая проблема. Сегодня сразу по нескольким регионам были зафиксированы Шахеды, которые под крыльями несли по две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3", — написал Бескрестнов.

Военный говорит, что не понимает замысел россиян. Однако он допускает, что это может быть связано с желанием заминировать дороги общего пользования, чтобы привести к жертвам среди мирных жителей. Альтернативой может быть попытка атаковать сельское хозяйство и помешать собрать урожай.

Он призвал обращать внимание на подобные предметы и не подъезжать к ним машиной.

В открытых источниках сказано, что мина ПТМ-3 может устанавливаться только дистанционными средствами минирования с земли или с воздуха. Мина приводится в действие из-за колебания магнитного поля вокруг нее, а не вследствие оказания давления, поэтому взрыв может произойти просто когда ее пытаются сдвинуть с места.

У мины также есть механизм самоликвидации, который приводит ко взрыву в течение 16-24 часов. Однако иногда он не срабатывает.

Это кумулятивная мина, которая должна поражать дно бронетехники направленной взрывной струей, когда машина противника находится над ней.

Мина ПТМ-3

Строение мины ПТМ-3

Стоит отметить, что это не единственный "подарок", который сбрасывают "шахеды". Днем 4 августа в сети появились снимки другого устройства, которое упало с российского дрона. На фото устройство, которое напоминает Savi ST-654-041 — коммерческую метку, предназначенную для отслеживания местоположения грузовых контейнеров через GPS.

Несмотря на визуальную схожесть, мина почти в два раза длиннее метки — 33 сантиметра против 15 см.

Savi ST-654-041

Как сообщалось ранее, "Флэш" на днях предупреждал, что россияне вновь начали применять реактивные "шахеды". По его словам, теперь по ночам украинцы будут слышать новый звук.