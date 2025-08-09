Сортування сміття по-одеськи: російський дрон у сміттєвому баку підірвав мережу жартами (фото)
Одеський гумор у всій своїй красі.
В Одесі хтось викинув російський дрон "шахед" у контейнер для сміття. Фотографія з місця події стала вірусною в соціальних мережах та викликала сотні жартівливих коментарів від місцевих жителів і не тільки.
Одесити відреагували на знахідку характерним гумором. В принципі, це і не дивно — відбірний гумор завжди відрізняє це місто від інших. Користувачі соцмереж почали жартувати, що так працює "альфатер" — так в Одесі називають контейнери для сміття.
Містяни активно коментували ситуацію в мережі. Один з користувачів написав: "Одеса — це не місто, це спосіб життя". Інший додав: "В Одесі і атомну бомбу саморобну можна знайти". Йому відповідають: "На "Привозі".
Шкода, що нема такого альфатера, щоб помістилася вся Росія
Деякі одесити запропонували: "Потрібно взяти як аналог і зробити копію Шахеда". Або: "Хай всі летять в сміттєві баки і там тихенько лежать".
Також Анатолій припустив, що його викинули, бо набрид. "Набрид. Дзижчить". Інші запропонували поремонтувати шахед та повернути, звідки прилетів.
