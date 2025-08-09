Сортування сміття по-одеськи: російський дрон у сміттєвому баку підірвав мережу жартами (фото)

Одеський гумор у всій своїй красі.

В Одесі хтось викинув російський дрон "шахед" у контейнер для сміття. Фотографія з місця події стала вірусною в соціальних мережах та викликала сотні жартівливих коментарів від місцевих жителів і не тільки.

Одесити відреагували на знахідку характерним гумором. В принципі, це і не дивно — відбірний гумор завжди відрізняє це місто від інших. Користувачі соцмереж почали жартувати, що так працює "альфатер" — так в Одесі називають контейнери для сміття.

Містяни активно коментували ситуацію в мережі. Один з користувачів написав: "Одеса — це не місто, це спосіб життя". Інший додав: "В Одесі і атомну бомбу саморобну можна знайти". Йому відповідають: "На "Привозі".

Шахед у смітті

В Одесі хтось викинув шахед

Шкода, що нема такого альфатера, щоб помістилася вся Росія шквал жартів коментаторів не вщухає

Деякі одесити запропонували: "Потрібно взяти як аналог і зробити копію Шахеда". Або: "Хай всі летять в сміттєві баки і там тихенько лежать".

Також Анатолій припустив, що його викинули, бо набрид. "Набрид. Дзижчить". Інші запропонували поремонтувати шахед та повернути, звідки прилетів.

Коментарі під постом

Жарти одеситів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував найкращі жарти про зустріч Трампа і Путіна на Алясці."Відморозитись не вийде", — жартують українці.