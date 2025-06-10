"Обязательно выспимся": украинцы горько шутят о массированной ночной атаке (мемы)

Собрали забавные шутки о ночной атаке

В ночь на вторник 10 июня почти вся территория Украины оказалась под массированным и комбинированным российским обстрелом. Армия РФ использовала ударные дроны типа "шахед" и баллистические ракеты. И хотя ночь оказалась сверхсложной для жителей Киева и Одессы, к утру украинцы уже начали создавать мемы, которыми описывали собственное истощение после практически бессонной ночи.

"Телеграф" собрал самые забавные.

Какой бы тяжелой не была бы ночь, утром каждый работающий украинец все равно вынужден просыпаться и возвращаться на работу. Но, конечно, работать после нескольких часов отдыха с аккомпанементом баллистических ракет и дронов — не так просто, как хотелось бы.

Одно из самых главных желаний украинцев

Лето – прекрасное время года. Школьники и студенты наконец-то могут отдохнуть после тяжелых месяцев обучения. Правда, удается это не всегда – утром обязательно нужно выслушать кошения травы, вечером – любителей поездить на большой скорости, а дальше, уже по привычному сценарию, пищание "шахедов" и свист баллистики. И это еще не упомянули о мотоциклистах, забывающих о существовании глушителя.

Моральное состояние украинцев на четвертый год войны уже довольно легко описать одной картинкой:

Кратко о состоянии ментального здоровья украинцев

Афиша концерта, на который украинцы не покупали билеты

К шуткам приобщились и популярные украинские комики

За эти четыре года полномасштабной войны произошло уже столько событий, обстрелов и запоминающихся моментов, что держать их в голове время от времени действительно довольно сложно.

И напоследок – резкое, но очень правдивое описание "соседей" от владельца автомобиля марки "Москвич":

Краткое описание россиян после тяжелой ночи

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине уже несколько дней царит ощутимая жара, ведь столбики термометров кое-где достигают отметки +40 градусов. В ответ на такие погодные условия украинцы не теряют чувства юмора, активно создавая и распространяя тематические шутки и мемы в социальных сетях.