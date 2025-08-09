"Отморозиться не получится". Лучшие мемы о встрече Трампа и Путина на Аляске

Были шутки и о "любви" Путина к истории

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина вдохновила сеть на порцию новых мемов. В них шутили не только об Аляске, где запланирована встреча.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы. Отметим, что встреча лидеров стран запланирована на 15 августа на Аляске, на ней будут обсуждаться завершение войны в Украине.

Большое количество шуток было по поводу того, что на Аляске достаточно холодно, поэтому Трамп предложил встречу именно там, чтобы "Путин не отморозиться". Некоторые шутили, что наоборот стратегия заключалась в том, чтобы лидер России не "растаял" и получил немного крио омолаживающих процедур.

Также были и мемы по поводу речи Трампа, в которой он подчеркнул, что мирное соглашение Украины и России имеет пункт "обмен территориями". Украинцы думали, что речь идет о полной оккупации Донецкой области, но некоторые предполагают, что Трамп "отдаст Аляску РФ".

Еще в мемах показывали с помощью ИИ, как будет выглядеть встреча лидеров стран. Оба варианта довольно разные, на одном Трамп и Путин танцуют в красивых костюмах, отсылка к свиданию. А второй показывает, как они замерзли и закутались в большой плед.

