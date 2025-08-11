Тело никто не хотел забирать: как умер и где похоронен махинатор "МММ" с украинскими корнями Сергей Мавроди

Его называли главным аферистом в России 90-х годов

Сергей Мавроди — российский мошенник, организатор крупнейшей финансовой пирамиды в РФ, который имеет украинские корни. В интервью Гордону в 2010 году он заявил, что его отец наполовину украинец из Донетчины. В этот день, 11 августа, у него был день рождения, сегодня ему могло бы исполниться 70 лет. Однако Мавроди умер в 2018 году от сердечного приступа в Москве.

"Телеграф" расскажет, что известно о смерти Сергея Мавроди, где он похоронен и как выглядит могила.

Сергей Мавроди был организатором финансовой пирамиды "МММ"

Сергей Мавроди — как он умер

В ночь на 26 марта 2018 года прохожий на автобусной остановке в Москве выявил мужчину, который жаловался на слабость и боли в сердце, и вызвал скорую помощь. Пациентом оказался организатор крупнейшей в истории России финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Его доставили в 67-ю городскую больницу Москвы, где врачи пытались его реанимировать. однако мошенник к утру скончался от сердечного приступа, ему было 63 года.

Могила Сергея Мавроди на Троекуровском кладбище в Москве

Новость о смерти Сергея Мавроди быстро распространилась в сети, однако никто не спешил забирать тело из морга и заниматься похоронами. Даже рассматривался вопрос о захоронении мошенника в общей безымянной могиле.

В конце-концов спустя четыре дня тело Мавроди забрала его бывшая жена-украинка из Запорожья Елена Павлюченко. А вот родной брат Вячеслав не только не хотел заниматься похоронами, он еще и запретил хоронить Сергея Мавроди рядом с их родителями на Хованском кладбище.

Могила Сергея Мавроди на Троекуровском кладбище

Как выглядит могила Мавроди?

Бывшая жена похоронила мужа-мошенника на Троекуровском кладбище в Москве 31 марта 2018 года. Есть информация о том, что похороны она организовала за средства вкладчиков "МММ".

Спустя время на могиле Сергея Мавроди установили необычный памятник с портретом, крестом и фигурой в виде американской монеты. Говорят, что поклонники мошенника до сих пор приходят к могиле Мавроди, несут живые цветы и оставляют монеты на памятнике, загадывая желание разбогатеть.

