Ее похоронили не на кладбище: как выглядит могила провидицы Ванги и от чего она умерла
Болгарская ясновидящая за свою жизнь приняла более миллиона человек
Ванга — болгарская ясновидящая, которая занималась лечением людей, к ней приезжали с разных стран мира и за свою деятельность она приняла более миллиона людей. 11 августа 1996 года Ванга умерла, но похоронили ее не на кладбище, как принято, а в другом месте.
"Телеграф" расскажет, как и от чего умерла Ванга, где ее похоронили, и как выглядит памятник провидицы.
Что известно о жизни Ванги?
Настоящее имя Ванги — Вангелия Пандева Гуштерова. Известно, что она родилась в городе Струмица в Северной Македонии 31 января 1911 года. Большую часть своей жизни целительница прожила в городе Петриче в Болгарии, а в последние два десятка лет переселилась в село Рупите.
В подростковом возрасте Ванга потеряла зрение и в то же время якобы обрела сверхъестественные способности. Существует две версии, как это произошло. Одна из них гласит, что в 12 лет Вангелия попала в эпицентр урагана, ее подбросило вверх, а когда она упала и ее нашли — в глазах был песок, а зрение пропало. По другой версии — в том же возрасте Ванга стала жертвой изнасилования, во время которого ей повредили глаза.
Впервые о ясновидении у Ванги заговорили в 1939 году, когда она сама себя вылечила от тяжелой пневмонии. Затем во время Второй мировой войны Вангелия помогала людям определять местонахождение их близких.
Как говорили исследователи феномена Ванги, она могла с большой точностью определять заболевания у людей, а также предсказывать их дальнейшую судьбу. Говорят, что важности деятельности Ванги добавил визит царя Болгарии Бориса III в 1942 году. После этого события к целительнице начали приезжать люди со всего мира.
Как умерла Ванга и где ее похоронили?
Болгарская целительница дожила до 85 лет и умерла 11 августа 1996 года в своем доме в селе Рупите, где до самой смерти принимала людей. Известно, что провидица болела онкологией — у нее был рак груди, но она отказалась от хирургического и вообще любого лечения, приняв свою болезнь.
Похоронили Вангу не на кладбище, как принято, а во дворе ее дома в Рупите. Именно так завещала сама провидица. Ее скромная могила являет собой белую могильную плиту с клумбой посредине и небольшим и невысоким белым крестом. А вот отдельный памятник целительнице спустя 100 лет со дня ее рождения установили не на могиле, а неподалеку от нее.
Стоит отметить, что сейчас дом в селе Рупите, где когда-то жила Ванга, сделали музейным комплексом. Его могут посетить все желающие и почтить память провидицы на ее могиле или около памятника.
