Ее похоронили не на кладбище: как выглядит могила провидицы Ванги и от чего она умерла

Болгарская ясновидящая за свою жизнь приняла более миллиона человек

Ванга — болгарская ясновидящая, которая занималась лечением людей, к ней приезжали с разных стран мира и за свою деятельность она приняла более миллиона людей. 11 августа 1996 года Ванга умерла, но похоронили ее не на кладбище, как принято, а в другом месте.

"Телеграф" расскажет, как и от чего умерла Ванга, где ее похоронили, и как выглядит памятник провидицы.

Что известно о жизни Ванги?

Настоящее имя Ванги — Вангелия Пандева Гуштерова. Известно, что она родилась в городе Струмица в Северной Македонии 31 января 1911 года. Большую часть своей жизни целительница прожила в городе Петриче в Болгарии, а в последние два десятка лет переселилась в село Рупите.

Ванга в молодости

В подростковом возрасте Ванга потеряла зрение и в то же время якобы обрела сверхъестественные способности. Существует две версии, как это произошло. Одна из них гласит, что в 12 лет Вангелия попала в эпицентр урагана, ее подбросило вверх, а когда она упала и ее нашли — в глазах был песок, а зрение пропало. По другой версии — в том же возрасте Ванга стала жертвой изнасилования, во время которого ей повредили глаза.

Ванга и ее муж Дмитрий Гуштеров

Впервые о ясновидении у Ванги заговорили в 1939 году, когда она сама себя вылечила от тяжелой пневмонии. Затем во время Второй мировой войны Вангелия помогала людям определять местонахождение их близких.

Ванга приняла более миллиона людей за 55 лет своей деятельности

Как говорили исследователи феномена Ванги, она могла с большой точностью определять заболевания у людей, а также предсказывать их дальнейшую судьбу. Говорят, что важности деятельности Ванги добавил визит царя Болгарии Бориса III в 1942 году. После этого события к целительнице начали приезжать люди со всего мира.

Один из памятников целительнице Ванге

Как умерла Ванга и где ее похоронили?

Болгарская целительница дожила до 85 лет и умерла 11 августа 1996 года в своем доме в селе Рупите, где до самой смерти принимала людей. Известно, что провидица болела онкологией — у нее был рак груди, но она отказалась от хирургического и вообще любого лечения, приняв свою болезнь.

Могила Ванги в Рупите

Похоронили Вангу не на кладбище, как принято, а во дворе ее дома в Рупите. Именно так завещала сама провидица. Ее скромная могила являет собой белую могильную плиту с клумбой посредине и небольшим и невысоким белым крестом. А вот отдельный памятник целительнице спустя 100 лет со дня ее рождения установили не на могиле, а неподалеку от нее.

Памятник Ванге, который установили в 2011 году

Стоит отметить, что сейчас дом в селе Рупите, где когда-то жила Ванга, сделали музейным комплексом. Его могут посетить все желающие и почтить память провидицы на ее могиле или около памятника.

Дом Ванги сделали музейным комплексом

Ранее "Телеграф" рассказывал, как умер и где похоронен махинатор "МММ" с украинскими корнями Сергей Мавроди. Его тело несколько дней никто не хотел забирать.