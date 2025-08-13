Это бесплатное удобрение сделает ваши помидоры сладкими и мясистыми: как приготовить

Полейте помидоры этим раствором и не нарадуетесь урожаю

Август — время созревания домашних помидоров, которые растут в открытом грунте. Сейчас самое время простимулировать растение, чтобы плоды быстрее созревали, были вкусными и мясистыми. А сделать это можно с помощью бесплатного домашнего удобрения.

"Телеграф" расскажет, чем удобрить помидоры в августе и как приготовить раствор для полива своими руками.

Чем удобрить помидоры?

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как приготовить домашнее удобрения для помидоров в период созревания. Как оказалось, можно сделать раствор из золы, он богат калием, который необходим томатам в этот период.

По словам автора видео, калий в растворе из пепла поможет растениям помидоров вытягивать полезные вещества из почвы и перегонять их к плодам. А это в свою очередь способствует наливанию томатов и более быстрому созреванию.

В августе помидоры нуждаются в дополнительном удобрении

Чтобы приготовить домашний раствор, разведите в 10 литрах воды 1-2 стаканы пепла. Также можно добавить немного уксуса. Оставьте этот раствор на сутки отстаиваться, затем слейте жидкость без осадка и нею поливвайте томаты.

Под каждый куст томатов нужно вносить примерно литр раствора из золы. Это поможет помидорам быстрее наливаться, созревать и формировать вкус.

