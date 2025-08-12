Не допускайте эту ошибку при сборе лука, иначе он сгниет еще до хранения: что нужно сделать

Советы от опытных огородников, как понять, что пора собирать лук

Август — время, когда многие дачники и огородники начинают собирать урожай овощей, которые выращивали все лето. В это время наступает и пора сбора лука, однако есть несколько простых советов, которые подскажут, когда нужно собирать лук и как делать это правильно

"Телеграф" расскажет, как понять, что пришла пора собирать лук, почему не стоит ждать и что сделать перед отправкой лука на длительное хранение.

Когда собирать лук и какие ошибки не стоит допускать?

В тик-ток аккаунте "dachnyk_ua" опубликовали видео с советами, когда собирать лук. Так, по словам автора видео, лук нужно собирать, когда он лег — стебли частично пожелтели, начали увядать и легли на землю.

Как утверждает автор, после недели такого "лежания" лука его уже можно собирать. Не нужно ждать, пока пойдут дожди, так как из-за влажности высохший лук начинает гнить еще до сбора. Когда на улице сухая погода, рвать лук можно прямо за "чубы" и он будет легко поддаваться.

Август - время сбора урожая лука

После сбора овоща с огорода очень важно его высушить уже дома. Автор советует высыпать лук на чердаке, там хорошая вентиляция и благоприятные условия для сушки. Можно заплести лук в косички и подвесить, а можно просто высыпать на застеленный тканью пол.

Если не допускать распространенных ошибок, вовремя собрать лук с огорода и высушить его, овощ будет хорошо храниться аж до весны. При отправке на длительное хранение проверьте каждую луковицу на наличие гнили и выбросьте, если такие луковицы есть, чтобы они не заражали весь урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем полить кусты томатов в августе. Не допускайте эту ошибку, чтобы помидоры не сгнили.