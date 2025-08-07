Сделайте помидоры сладкими и мясистыми с этим копеечным удобрением: чем нужно поливать
Помидоры будут сладкие и мясистые, если внести это удобрение
Август — время созревания домашних помидоров. Чтобы плоды были сладкими и мясистыми сейчас самое время подпитать их полезными веществами. С этим недорогим удобрение вы удивитесь своему урожаю.
"Телеграф" расскажет, чем полить помидоры в августе для сладкого вкуса и мясистости плодов.
Чем удобрить помидоры в августе?
В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как улучшить вкус помидор в период созревания и чем их нужно полить в это время. Как оказалось, некоторые удобрения могут существенно влиять на вкус, делая томаты более сладкими и мясистыми.
Автор видео советует сделать удобрение для помидор, используя монофосфат калия. В его составе много фосфора и калия, которые способствуют наращиванию корневой системы и накоплению сахара. В итоге это удобрение сделает томаты более сладкими на вкус и они будут быстрее созревать.
Чтобы сделать удобрение, разведите 1 столовую ложку монофосфата калия на 10 литров воды и полейте этим раствором грядку с помидорами. А чтобы удобрение лучше впитывалось и усваивалось растениями, добавьте еще одно удобрение — сульфат магния. Его нужно внести одну столовую ложку к раствору из монофосфата калия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем полить кусты томатов в августе. Не допускайте эту ошибку, чтобы помидоры не сгнили.