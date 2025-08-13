Це безкоштовне добриво зробить ваші помідори солодкими та м’ясистими: як приготувати

Полийте помідори цим розчином і не натішитеся врожаю

Серпень — час дозрівання домашніх помідорів, які ростуть у відкритому ґрунті. Зараз саме час простимулювати рослину, щоб плоди швидше дозрівали, були смачними та м’ясистими. А зробити це можна за допомогою безкоштовного домашнього добрива.

"Телеграф" розповість чим удобрити помідори в серпні і як приготувати розчин для поливу своїми руками.

Чим удобрити помідори?

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, як приготувати домашнє добриво для помідорів у період дозрівання. Як виявилося, можна зробити розчин із золи, він багатий на калій, який необхідний томатам у цей період.

За словами автора відео, калій у розчині з попелу допоможе рослинам помідорів витягувати корисні речовини з ґрунту та переганяти їх до плодів. А це у свою чергу сприяє наливанню томатів та швидшому дозріванню.

У серпні помідори потребують додаткового удобрення

Щоб приготувати домашній розчин, розведіть у 10 літрах води 1-2 склянки попелу. Також можна додати трохи оцту. Залишіть цей розчин на добу відстоюватися, потім злийте рідину без осаду і поливайте нею томати.

Під кожен кущ томатів потрібно вносити приблизно літр розчину із золи. Це допоможе помідорам швидше наливатися, дозрівати та формувати смак.

