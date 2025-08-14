Миф или правда? Действительно ли печень в магазинах опасна и токсична

Без нюансов не обошлось

Печень довольно часто называют фильтром организма, поэтому некоторые боятся покупать ее в магазинах и даже есть. Но действительно ли этот орган может быть столь опасен и накапливать в себе токсины.

Об этом рассказал известный кандидат химических наук Глеб Репич, опубликовав видео в Тик Ток. По его словам, сравнивать печень с губкой, которая впитывает в себя токсины неуместно.

Ведь этот орган выполняет фильтрационную функцию, но не накапливает в себе токсины навсегда. То есть, печень фильтруя кровь, собирает на себе не только токсины, но и другие органические соединения, далее она способствует их расщеплению и выведению из организма. Выходит, что куриная или телячья печень на прилавках может быть безопасной, но есть еще несколько нюансов.

Куриная печень

Не следует забывать, что в печени довольно часто живут гельминты, которые могут заражать и человека. Поэтому покупать такой продукт нужно исключительно у проверенных продавцов по сертификатам, которые соблюдают правила охлаждения печени.

Чем опасна печень

Гипервитаминоз витамина А. Печень богата витамином А, но ее чрезмерное употребление приводит к гипервитаминозу и оказывает негативное влияние на костную систему и суставы.

Печень богата витамином А, но ее чрезмерное употребление приводит к гипервитаминозу и оказывает негативное влияние на костную систему и суставы. Заражение гельминтами. Сырая печень может быть источником личинок гельминтов, паразитирующих в организме человека.

Сырая печень может быть источником личинок гельминтов, паразитирующих в организме человека. Накопление токсинов. Печень выводит накопившиеся токсины, но не сразу, поэтому гибель в результате отравления может делать орган токсичным. Покупайте продукт только у проверенных продавцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую опасность может нести йогурт из магазина.