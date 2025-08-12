До сих пор даете это детям? Не покупайте этот "полезный" молочный продукт

От него больше вреда, чем пользы

Йогурт считается полезным продуктом, и это действительно так — если речь идет о домашних йогуртах или йогуртах без сахара и добавок. Однако сладкие вкусные йогурты с фруктовым вкусом, что часто покупают детям, на самом деле несут ряд опасностей.

"Телеграф" рассказывает, почему йогурты в ярких баночках и пакетах не так уж полезны, как принято считать. Обычно они содержат избыточное количество сахара, а также искусственные ароматизаторы.

Основная проблема — много сахара

Многие промышленные йогурты содержат 15-25 граммов сахара на порцию, что почти равно сладкому газированному напитку. Такие йогурты могут вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови и способствовать набору веса.

Искусственные добавки

Чтобы йогурт был более вкусным, привлекательно выглядел и долго хранился, производители часто добавляют в продукт консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и искусственные красители. Эти вещества могут отрицательно влиять на микрофлору кишечника.

Живых бактерий – минимум

Количество живых бактерий, которые являются одним из главных преимуществ этого продукта, в магазинных вариантах мало. Из-за пастеризации и длительного хранения концентрация полезных пробиотиков может быть значительно меньше, чем заявлено на упаковке.

Искусственные ароматизаторы вместо настоящих фруктов

Вместо натуральных фруктов часто используются ароматизаторы "идентичные натуральным". Это сплошная "химия", не содержащая ни витаминов, ни минералов.

Как выбрать йогурт

Лучше готовить йогурт дома, это несложно

Лучше готовить йогурт дома, в супермаркете можно купить живую закваску для этого. В готовый продукт можно добавить фрукты и ягоды. Если же покупать йогурт в магазине, следует выбирать те, чей состав самый короткий (молоко, закваска), без добавления сахара. Перед употреблением в них можно добавить вкусные и полезные добавки. Так вы получите от йогурта максимум пользы и защитите себя и близких от нежелательных веществ.

