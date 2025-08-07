Укр

Проверяйте каждый качан. Почему нельзя есть кукурузу, если увидите на ней это

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кукуруза Новость обновлена 07 августа 2025, 07:07
Кукуруза. Фото Коллаж "Телеграф"

Перед варкой кукурузы важно провести тщательное мытье

Украинцы призывают быть внимательными при выборе кукурузы. Из-за жары и неправильного хранения кочаны быстро портятся, а это может угрожать здоровью.

"Телеграф" расскажет, почему нельзя есть кукурузу. А также, какой вид не стоит есть.

Если зерна слишком мягкие, скользкие или имеют неприятный запах, такую кукурузу есть нельзя – это первые признаки брожения и появления плесени.

Особую опасность представляет кукуруза с черными или розовыми пятнами между зернами – это могут быть токсичные грибки, среди которых самый опасный фузариоз.

Специалисты советуют выбирать кукурузу из проверенных источников, отдавая предпочтение отечественным производителям, прошедшим сертификацию. Самая безопасная – вареная или запеченная молоденькая кукуруза с желтым или белым цветом зерен без пятен, запахов и чрезмерной влажности.

Перед варкой кукурузы важно провести тщательную мойку:

Подготовка:

  • Снимите наружные листья и волоски (рыльца)
  • Промойте кочаны под холодной проточной водой

Процесс мойки:

  • Потрите поверхность кочанов руками или мягкой щеточкой
  • Особое внимание уделите основе кочана, где накапливается больше грязи.

Ранее "Телеграф" писал, какие томаты не следует есть.

Теги:
#Продукты #Кукуруза #Еда