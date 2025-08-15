Можете потерять достаток на ближайший год: что строго запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

В этот день соблюдайте главные традиции и запреты

В пятницу, 15 августа, православные и греко-католики отмечают важный религиозный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. По старому календарю верующие отмечают его 28 августа.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Успение Пресвятой Богородицы — один из главных христианских праздников, посвященных Пресвятой Деве Марии. Он отмечается в память о ее кончине (успении) и вознесении на небеса, когда душа и тело Богородицы были преображены и обретены Господом. Праздник символизирует веру, духовное преображение и надежду на вечную жизнь.

Что можно делать 15 августа:

В этот день верующие посещают богослужения и просят Пресвятую Богородицу о заступничестве, здоровье и помощи;

Сегодня очень важно делать добро и помогать нуждающимся;

В народе в праздник собирали и освящали целебные травы, считалось, что в этот день они обладают особой силой.

Что можно и нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать 15 августа:

В этот праздник нельзя ссориться, проявлять жадность, зависть, желать кому-то зла, потому что негативные эмоции могут навлечь болезни или неудачи на семью;

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. В народе верили, что это приведет к травмам и болезням;

Сегодня нельзя одалживать или брать деньги в долг, потому что до конца года можно лишиться финансовой удачи;

Нельзя пренебрегать молитвой и церковными обычаями, потому что можете остаться без удачи и благополучия;

Запрещается выбрасывать еду. В народе верили, что так можно "потерять" достаток на ближайший год.

