Можете втратити достаток на найближчий рік: що суворо заборонено робити на Успіння Пресвятої Богородиці

У п’ятницю, 15 серпня, православні та греко-католики відзначають важливе релігійне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. За старим календарем віряни відзначають його 28 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з головних християнських свят, присвячених Пресвятій Діві Марії. Воно відзначається на згадку про її смерть (успіння) і піднесення на небеса, коли душа і тіло Богородиці були преображені й вознесені до Господа. Свято символізує віру, духовне перетворення та надію на вічне життя.

Що можна робити 15 серпня:

Цього дня віряни відвідують богослужіння та просять Пресвяту Богородицю про заступництво, здоров’я та допомогу;

Сьогодні дуже важливо робити добро і допомагати нужденним;

У народі у свято збирали й освячували цілющі трави, вважалося, що в цей день вони мають особливу силу.

Що не можна робити 15 серпня:

У це свято не можна сваритися, виявляти жадібність, заздрість, бажати комусь зла, бо негативні емоції можуть накликати хвороби чи невдачі на сім’ю;

Забороняється займатися тяжкою фізичною працею. У народі вірили, що це призведе до травм та хвороб;

Сьогодні не можна позичати або брати гроші в борг, тому що до кінця року можна позбутися фінансового успіху;

Не можна нехтувати молитвою та церковними звичаями, тому що можете залишитися без удачі та добробуту;

Забороняється викидати їжу. У народі вірили, що так можна "втратити" достаток на найближчий рік.

