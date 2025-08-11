Рус

Різдво Миколая Чудотворця: чому помилково відзначають 11 серпня і яка дата правильна

Галина Струс
Цього року свято Різдва Миколая Чудотворця відзначається не 11 серпня Новина оновлена 11 серпня 2025, 10:12
За новим церковним календарем свято Різдва Миколая Чудотворця відзначається не 11 серпня

Миколай Чудотворець — один із найшанованіших християнських святих, йому моляться про допомогу, заступництво та виконання бажань. Велике церковне свято Різдво Миколая Чудотворця за новоюліанським стилем відзначається 29 липня, а не 11 серпня, як було прийнято за старим стилем.

"Телеграф" розповість про дати, коли вшановують Миколая Чудотворця та заборони на цей день.

День Миколая Чудотворця — дати за старим та новим стилем

У православній та греко-католицькій церкві є три дні на рік, коли вшановують святого Миколая Чудотворця.

За старим стилем:

  • 19 грудня — День смерті Миколая Чудотворця.
  • 22 травня — День перенесення мощів до Барі.
  • 11 серпня — Різдво святого Миколая.

За новим стилем:

  • 6 грудня — День смерті Миколая Чудотворця.
  • 9 травня — День перенесення мощів до Барі.
  • 29 липня — Різдво святого Миколая.

У ці дні віруючі моляться святому за заступництво, виконання заповітних бажань, ходять до храмів на святкові богослужіння. У народі свято Різдва Миколая Чудотворця називають туманником, тому що в цей час часто бувають тумани.

Що не можна робити у день Миколая Чудотворця?

  • Не можна даремно ображатися на близьких людей.
  • Не варто приймати грошові рішення та робити великі покупки.
  • Виявляти жадібність і відмовляти людям у допомозі, якщо вас про це просять.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не можна робити 11 серпня, щоб не "прогнати" удачу з дому.

