Різдво Миколая Чудотворця: чому помилково відзначають 11 серпня і яка дата правильна
-
-
За новим церковним календарем свято Різдва Миколая Чудотворця відзначається не 11 серпня
Миколай Чудотворець — один із найшанованіших християнських святих, йому моляться про допомогу, заступництво та виконання бажань. Велике церковне свято Різдво Миколая Чудотворця за новоюліанським стилем відзначається 29 липня, а не 11 серпня, як було прийнято за старим стилем.
розповість про дати, коли вшановують Миколая Чудотворця та заборони на цей день.
День Миколая Чудотворця — дати за старим та новим стилем
У православній та греко-католицькій церкві є три дні на рік, коли вшановують святого Миколая Чудотворця.
За старим стилем:
- 19 грудня — День смерті Миколая Чудотворця.
- 22 травня — День перенесення мощів до Барі.
- 11 серпня — Різдво святого Миколая.
За новим стилем:
- 6 грудня — День смерті Миколая Чудотворця.
- 9 травня — День перенесення мощів до Барі.
- 29 липня — Різдво святого Миколая.
У ці дні віруючі моляться святому за заступництво, виконання заповітних бажань, ходять до храмів на святкові богослужіння. У народі свято Різдва Миколая Чудотворця називають туманником, тому що в цей час часто бувають тумани.
Що не можна робити у день Миколая Чудотворця?
- Не можна даремно ображатися на близьких людей.
- Не варто приймати грошові рішення та робити великі покупки.
- Виявляти жадібність і відмовляти людям у допомозі, якщо вас про це просять.
