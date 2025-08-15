Укр

Не кушайте этот виноград сами и не давайте детям. Что вредного в этой ягоде

Марина Ищенко
Виноград
Рассказываем, как выбрать правильный

Виноград, выращенный на приусадебных участках, может быть не столь безопасным, как кажется. Есть несколько причин, почему некоторые сорта не подходят для употребления.

"Телеграф" расскажет о том, какой виноград не стоит употреблять. А также, как выбрать спелый.

Какой виноград не нужно есть

1. Декоративный виноград : Некоторые сорта винограда, такие как девичий или плющевой, имеют ягоды, которые ядовиты для людей.

2. Недозрелые ягоды : Виноград, который еще не созрел, содержит большое количество кислот, которые могут раздражать желудок и кишечник, и в результате вызвать дискомфорт.

3. Обработка химикатами Если виноград обрабатывался пестицидами или фунгицидами менее чем за месяц до сбора, остатки этих веществ могут быть вредными.

4. Экологические факторы : Виноград, растущий вблизи дорог или промышленных зон, может накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые попадают в ягоды.

Что можно употреблять

В августе на приусадебных участках уже созревают несколько популярных сортов винограда, безопасных для употребления. Среди них можно выделить "Кишмыш", "Аркадия", "Лидия" и "София". Эти сорта обычно имеют большие сладкие ягоды, легко отделяющиеся от гребня.

Как проверить спелый виноград

Чтобы проверить спелость винограда, нужно обратить внимание на цвет ягод – они должны быть насыщенными, характерными для конкретного сорта, а кожура – упругой и блестящей. Спелые ягоды легко отделяются от кисти, и при разжевывании они обладают сладким вкусом без терпкости. Также можно осторожно нажать на ягоду: если сок легко выделяется и ягода немного упругая, она готова к употреблению.

#Виноград #Фрукти