Не кушайте этот виноград сами и не давайте детям. Что вредного в этой ягоде
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, как выбрать правильный
Виноград, выращенный на приусадебных участках, может быть не столь безопасным, как кажется. Есть несколько причин, почему некоторые сорта не подходят для употребления.
"Телеграф" расскажет о том, какой виноград не стоит употреблять. А также, как выбрать спелый.
Какой виноград не нужно есть
1. Декоративный виноград : Некоторые сорта винограда, такие как девичий или плющевой, имеют ягоды, которые ядовиты для людей.
2. Недозрелые ягоды : Виноград, который еще не созрел, содержит большое количество кислот, которые могут раздражать желудок и кишечник, и в результате вызвать дискомфорт.
3. Обработка химикатами Если виноград обрабатывался пестицидами или фунгицидами менее чем за месяц до сбора, остатки этих веществ могут быть вредными.
4. Экологические факторы : Виноград, растущий вблизи дорог или промышленных зон, может накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые попадают в ягоды.
Что можно употреблять
В августе на приусадебных участках уже созревают несколько популярных сортов винограда, безопасных для употребления. Среди них можно выделить "Кишмыш", "Аркадия", "Лидия" и "София". Эти сорта обычно имеют большие сладкие ягоды, легко отделяющиеся от гребня.
Как проверить спелый виноград
Чтобы проверить спелость винограда, нужно обратить внимание на цвет ягод – они должны быть насыщенными, характерными для конкретного сорта, а кожура – упругой и блестящей. Спелые ягоды легко отделяются от кисти, и при разжевывании они обладают сладким вкусом без терпкости. Также можно осторожно нажать на ягоду: если сок легко выделяется и ягода немного упругая, она готова к употреблению.
Ранее "Телеграф" писал, какой картофель опасен и может испортить любое блюдо.