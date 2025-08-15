Не кушайте этот виноград сами и не давайте детям. Что вредного в этой ягоде

Рассказываем, как выбрать правильный

Виноград, выращенный на приусадебных участках, может быть не столь безопасным, как кажется. Есть несколько причин, почему некоторые сорта не подходят для употребления.

"Телеграф" расскажет о том, какой виноград не стоит употреблять. А также, как выбрать спелый.

Какой виноград не нужно есть

1. Декоративный виноград : Некоторые сорта винограда, такие как девичий или плющевой, имеют ягоды, которые ядовиты для людей.

2. Недозрелые ягоды : Виноград, который еще не созрел, содержит большое количество кислот, которые могут раздражать желудок и кишечник, и в результате вызвать дискомфорт.

3. Обработка химикатами Если виноград обрабатывался пестицидами или фунгицидами менее чем за месяц до сбора, остатки этих веществ могут быть вредными.

4. Экологические факторы : Виноград, растущий вблизи дорог или промышленных зон, может накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые попадают в ягоды.

Что можно употреблять

В августе на приусадебных участках уже созревают несколько популярных сортов винограда, безопасных для употребления. Среди них можно выделить "Кишмыш", "Аркадия", "Лидия" и "София". Эти сорта обычно имеют большие сладкие ягоды, легко отделяющиеся от гребня.

Как проверить спелый виноград

Чтобы проверить спелость винограда, нужно обратить внимание на цвет ягод – они должны быть насыщенными, характерными для конкретного сорта, а кожура – упругой и блестящей. Спелые ягоды легко отделяются от кисти, и при разжевывании они обладают сладким вкусом без терпкости. Также можно осторожно нажать на ягоду: если сок легко выделяется и ягода немного упругая, она готова к употреблению.

