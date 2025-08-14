Никогда не ешьте. Какой картофель опасен и может испортить любое блюдо

Не храните картофель в холодильнике

В Украине уже начинается сезон сбора урожая картофеля, а совсем скоро начнутся и закупки к зиме. Однако есть картофель, который нельзя есть и покупать.

"Телеграф" расскажет, какой картофель следует оставить на прилавке и чем он опасен. Заметим, что в настоящее время существует немало сортов этого овоща, которые отличаются и скоростью приготовления, и вкусовыми качествами.

Какой картофель нельзя есть

Употреблять в пищу нельзя зеленый, проросший или с черными пятнами картофель. То же самое касается и овоща с неприятным запахом. При покупке или приготовлении пищи обращайте внимание на мягкость картофеля, наличие плесени или гнили, ростков или пятен. Картофель, который безопасен для употребления, имеет нейтральный запах, глазки без паростков и тугую кожуру.

Признаки плохого картофеля:

Зеленый картофель. Он обычно содержит высокий уровень солонина. Это токсическое вещество, которое в большом количестве может вызвать отравление.

Зеленый картофель

Проросший картофель может также содержать соланин, особенно если речь идет о больших паростках. Даже после их удаления такой картофель лучше не есть. И при хранении регулярно очищать от маленьких паростков.

Проросший картофель

Картофель с черными пятнами. Наличие пятен или чего-то похожего на сосуды внутри картофеля может быть признаком поражения грибком , поэтому такой овощ лучше выбросить.

Картофель с гнилью

Мягкий и дряблый картофель. Изменение плотности картофеля указывает на начало его порчи и возможное накопление токсинов.

Изменение плотности картофеля указывает на начало его порчи и возможное накопление токсинов. Картофель с неприятным запахом. Развитие бактерий или грибов в мякоти картофеля сопровождается неприятным запахом.

Развитие бактерий или грибов в мякоти картофеля сопровождается неприятным запахом. Картофель из холодильника. Не следует хранить картофель в холодильнике, ведь при низких температурах крахмал может превращаться в сахар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую клубнику нельзя покупать в августе и почему.