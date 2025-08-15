Не только Припять. В Украине есть загадочный город-призрак, который не найти на Google Maps

Когда-то преуспевающий город теперь стоит заброшенным

В Кировоградской области есть город-призрак Цукроваров, которого уже не найти на карте. Единственный ориентир — соседняя деревня Липняжка. Всего здесь заброшено около 800 квартир, а между многоэтажками пасутся козы из соседнего села. Зрелище довольно апокалиптическое: асфальтное покрытие вытесняет трава, в квартирах выбиты окна, подоконники поросли мхом, кусты растут даже на крышах.

Люди начали оставлять Цукроваров в двухтысячных

Здесь заброшенная школа, лежат детские игрушки и город немного напоминает Припять возле Чернобыля. В открытых квартирах лежат артефакты прошлого: старые советские телевизоры, газеты из 90-х.

Когда-то здесь был один из крупнейших сахарных заводов в СССР, а в панельных многоэтажках, которые построили в 80-х, жили работники завода и их семьи. Также здесь действовала кондитерская фабрика и несколько предприятий.

В лучшие времена в Цукроварове проживало около 6 тысяч человек. В начале 2000-х завод закрыли, люди начали массово уезжать из города в поисках работы. Сейчас в Цукроварове живет менее 100 человек, здесь нет отопления и водоснабжения. Местные жители обустроили самодельные печки прямо в квартирах и заготавливают дрова на зиму, а воду набирают в колодцах на улице.

Цукроваров в 2018 году стал местом съемок для сцен фильма об Иловайске, передает "Суспільне". Центральную улицу для съемок превратили в "зеленый коридор".

