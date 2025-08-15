Не лише Прип'ять. В Україні є загадкове місто-привид, яке не знайти на Google Maps

Колись процвітаюче місто тепер стоїть занедбаним

У Кіровоградській області є місто-привид Цукроварів, якого вже не знайти на мапі. Єдиний орієнтир — сусіднє село Липняжка. Всього тут покинуто близько 800 квартир, а між багатоповерхівками пасуться кози із сусіднього села. Видовище досить апокаліптичне: асфальтне покриття витісняє трава, у квартирах вибиті вікна, підвіконня поросли мохом, кущі ростуть навіть на дахах.

Люди почали залишати Цукроварів у двотисячних

Тут є закинута школа, лежать дитячі іграшки та місто трохи нагадує Прип'ять біля Чорнобиля. У відчинених квартирах лежать артефакти минулого: старі радянські телевізори, газети з 90-х.

Колись тут був один з найбільших цукрових заводів у СРСР, а у панельних багатоповерхівках, які звели у 80-х, мешкали працівники заводу та їх сім’ї. Також тут діяла кондитерська фабрика та ще кілька підприємств.

У найкращі часи у Цукроварові проживало близько 6 тисяч людей. На початку 2000-х років завод закрили, люди почали масово їхати з міста у пошуках роботи. Зараз у Цукроварові живе менше 100 людей, тут немає опалення і водопостачання. Місцеві жителі облаштували саморобні пічки прямо у квартирах та заготовляють дрова на зиму, а воду набирають у колодязях на вулиці.

Цукроварів у 2018 році став місцем зйомок для сцен фільму про Іловайськ, передає "Суспільне". Центральну вулицю для зйомок перетворили на "зелений коридор".

Раніше "Телеграф" показував, на що окупанти перетворили Вугледар на Донеччині. Руйнування серйозні — багатоповерхівки з виламаними блоками, цілі будинки просто склалися від постійних артилерійських та авіаударів.