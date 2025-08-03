Призраки партизан и загадочные исчезновения туристов. Где в Украине есть мистические катакомбы

Здесь в свое время были контрабандисты, партизаны и даже масоны

В Украине есть немало интересных и загадочных мест, окутанных легендами. К примеру, Одесские катакомбы.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этих катакомбах, их историю и как можно туда попасть. Заметим, что длина катакомб более 2.5 тысяч метров, поэтому посещать их можно исключительно с гидами.

Одесские катакомбы – уникальный и загадочный подземный лабиринт. Для любителей истории, загадок и мистики эта локация – настоящее сокровище. Они функционируют как туристическое место и сейчас, поэтому все желающие могут посетить их.

Что известно о катакомбах в Одессе

Это система подземных тоннелей, шахт и лабиринтов. Они расположены под Одессой и ее окрестностями. Общая протяженность катакомб — более 2,5 тысяч километров. Поэтому эти катакомбы считаются самыми длинными в мире. Известно, что они появились в результате добычи ракушняка — строительного камня, который использовался для строительства большинства старых зданий города.

Мемориал в катакомбах

По разным данным, Одесские катакомбы появились в XVIII-XIX веках. Интересно, что во время Второй мировой войны в катакомбах действовали партизанские отряды. Они устраивали там укрытия, штабы и хранилища. Кое-где до сих пор сохранились эти места, например, столовая или печь.

Столовая в катакомбах

Как выглядят катакомбы сейчас

Сегодня катакомбы открыты для посещения, но определенная их часть закрыта из-за обвалов или угроз заблудиться. Здесь есть самый известный музей – Музей партизанской славы в с. Нерубайское, где можно увидеть воссозданные условия жизни партизан и узнать больше о подземной истории Одессы.

Внутри катакомб можно увидеть следы инструментов, подписи работников и остатки механизмов. Есть и вещи, которые существуют со времен Второй мировой – кровати из камня, импровизированные кухни, остатки провизии, надписи на стенах. Иногда исследователи находят здесь остатки старой обуви, одежды, ламп, бутылок, иногда артефакты с XIX века. Очень редко, но все же случалось, когда находили скелеты.

Вырезанные из камня лица

Карта катакомб

Схема катакомб в Одессе

Легенды об Одесских катакомбах

Исчезновение студента Михаила

Это одна из самых популярных легенд. Известно, что в конце 1990-х студент Михаил отправился исследовать катакомбы с компанией друзей. Однако через некоторое время он отдалился и пропал без вести. Студента искали годами, но не нашли. По легенде, его дух до сих пор бродит катакомбами и охраняет подземелье.

Сокровища контрабандистов

В XIX веке Одесса считалась одним из центров контрабанды. Известно, что катакомбы в свое время использовались для перевозки запрещенных товаров. По одной из легенд, один из торговцев спрятал здесь сундук с золотом и украшениями.

Призраки партизан

Есть легенды о странных звуках в катакомбах, похожих на крики, стуки. Считается, что это духи погибших партизан бродят катакомбами и не могут выбраться.

Тайные ловушки и комнаты

Определенная часть катакомб не доступна для посещения, поэтому некоторые считают, что там есть тайные комнаты с ловушками. Есть даже легенда, что здесь масоны совершали свои темные обряды.

Петля времени

По словам опытных сталкеров, в катакомбах время идет по-другому, ты будто теряешь ему счет. Кажется, что прошел час, а на самом деле день или наоборот. Это породило слухи об аномальных зонах и "петлях времени".

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