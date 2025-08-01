Старые дома, выгоревшие вывески и тишина: возле Киева есть "город-призрак", как из фильмов ужасов

Эту локацию еще называют "украинским Голливудом"

В Украине немало заброшенных, но по-своему завораживающих мест. Среди них — старая киностудия "Киевфильм", подарившая зрителям десятки интересных фильмов. Сегодня она больше напоминает "мертвый город", в котором, кажется, будто ты оказался на съемках фильма ужасов.

"Телеграф" решил больше узнать о киностудии и почему она оказалась заброшенной. Мы выяснили, где находится локация и доступна ли она для всех желающих.

Как выглядит заброшенная киностудия "Киевфильм"

Мало кто знает, что всего в нескольких километрах от столицы Украины скрывается настоящий "город-призрак", будто сошедший со страниц мрачного романа. Попав туда, словно попадаешь в другую реальность, где слышен скрип перекошенных дверей и шорох ветра в пустых оконных проемах.

Заброшенная киностудия под Киевом

Хотя на самом деле это вовсе не забытое поселение, а бутафорский город, построенный в 2003 году на базе бывшего колхоза специально для съемок художественных фильмов.

Под Киевом есть "город-призрак"

Именно здесь оживали сцены из популярных лент: "Крепостная", "Щедрик", "Преданная", "Исцеление любовью", "Пока станица спит", "Последний янычар" и других. За насыщенную кинематографическую жизнь эту локацию даже называли "украинским Голливудом".

Киностудия находится в аварийном состоянии

На территории локации разместили три ключевые зоны: украинский хутор, турецкую крепость и провинциальный город конца XIX — начала XX века. Архитекторы продумали все до мелочей: улицы с фонтанами, лавками, банками и мастерскими, жилыми домами — все выглядело как настоящее.

Киностудию закрыли после пожара

Но в 2019 году во время съемок фильма "Преданная" случился пожар, который уничтожил главный павильон. После трагедии съемки прекратились, а территория постепенно превратилась в мертвую декорацию. Сегодня там царит запустение: облупившиеся стены на домах, выгоревшие вывески и в целом аварийное состояние декораций.

Заброшенная киностудия, где снимали "Крепостную"

Где находится заброшенная киностудия

Заброшенный "украинский Голливуд" находится в селе Нежиловичи Макаровского района Киевской области. От Киева ехать примерно 50-60 километров по Житомирской трассе до села Макаров, а оттуда повернуть направо, через село Наливайки и ехать в сторону Нежиловичи. Выезд в киностудию со стороны села.

Киностудия "Киевфильм"

Известно, что вход на локацию закрыт, поскольку декорации в аварийном состоянии, туристов туда не пускают. Однако в сети пишут, что охрана там есть не всегда, поэтому особо любопытные могут попасть на киностудию.

"Телеграф" писал ранее, где в Украине есть уникальный замок-призрак и как до него добраться. Он существовал еще в 9 веке и до сих пор впечатляет.