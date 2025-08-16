С Ореховым Спасом 2025! Лучшие поздравления в открытках и прозе для близких и друзей

Ореховый Спас еще называют Полотняным или Хлебным

В августе отмечается много церковных праздников. Совсем недавно, 6 августа, мы встречали Яблочный Спас, а сегодня, 16 августа, наступает Ореховый Спас — он закрывает цикл трех праздников.

Ореховый Спас получил свое название неслучайно, ведь именно в это время начинают созревать орехи. Их освящают в церквях, принося с собой как символ благодарности за урожай и Божью щедрость. После освящения орехи и другие плоды, такие как яблоки и груши, часто приносят домой, чтобы угощать семью и соседей, делясь радостью и достатком.

"Телеграф" по этому поводу подготовил подборку красивых открыток и поздравления в прозе, которые можно отправить в любом мессенджере. Пожелайте друзьям и близким мира, достатка и здоровья!

Поздравляю с Ореховым Спасом 2025

Поздравляю с замечательным праздником – Ореховым Спасом! Желаю вам обильных урожаев и удачных сборов орехов. Пусть эта пора подарит вдохновение для новых начинаний, а теплые семейные моменты станут незабываемыми!

Открытки с Ореховым Спасом 16 августа

Ореховый Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытная. Желаю тебе хорошего урожая: снопы удач, корзины успехов, мешки радости и полные закрома благополучия!

С Ореховым Спасом 2025

С третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

Как поздравить с Ореховым Спасом

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви и веры!

С Ореховым Спасом — открытки и поздравления

Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба – это счастье в дом пришло. Дай Боже тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

С Ореховым Спасом 16 августа

