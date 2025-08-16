З Горіховим Спасом 2025! Найкращі привітання у листівках та прозі для близьких та друзів

Горіховий Спас ще називають Полотняним чи Хлібним

Торішнього серпня відзначається багато церковних свят. Нещодавно, 6 серпня, ми зустрічали Яблучний Спас, а сьогодні, 16 серпня, настає Горіховий Спас — він закриває цикл трьох свят.

Горіховий Спас отримав свою назву невипадково, адже саме у цей час починають дозрівати горіхи. Їх освячують у церквах, приносячи із собою як символ подяки за врожай та Божу щедрість. Після освячення горіхи та інші плоди, такі як яблука та груші, часто приносять додому, щоб пригощати родину та сусідів, поділяючись радістю та достатком.

Вітаю з Горіховим Спасом 2025

Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

Листівки з Горіховим Спасом 16 серпня

Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, кошики успіхів, мішки радості та повні засіки добробуту.

З Горіховим Спасом 2025

Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

Як привітати з Горіховим Спасом

З третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

З Горіховим Спасом — листівки та привітання

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові й віри!

З Горіховим Спасом 16 серпня

