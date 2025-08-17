Вас могут ждать неудачи: что делать нельзя 17 августа

Верующим в этот день запрещено ссориться

Сегодня, 17 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святого Мирона. До перехода на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 30 августа.

Святой Мирон был пресвитером греческой Ахайи, пострадавший за веру около 250 года при императоре Деция. Во время литургии на Рождество правителя обвинил в жестокости и защитил паству — за это христианского жреца жестоко пытали.

Ему нанесли удары железными прутьями, пытались сжечь в печи, но пламя обошло мученика, а несколько сотен человек неподалеку обгорели. Отказавшись поклониться идолам, он был разодет кожаными ремнями, затем брошен дикому животному, которое не осмелилось его обидеть. В отчаянии тюремщик убил себя, а Мирона обезглавили в городе Кызык.

Традиции и приметы 17 августа

В этот день в храмах проходит поминальная служба как завершение праздника Успения Богородицы — может использоваться особый эпитафий с иконой Богородицы. Также читают специальные тропари и кондаки, прославляющие стойкость и героизм святого.

утро ясное — будет хороший урожай;

сильный ветер – ждите пасмурную погоду в сентябре;

тихо, безветренно – ждите дожди всю следующую неделю.

Что нельзя делать сегодня, 17 августа. Фото: freepik

Что нельзя делать 17 августа

заниматься тяжелым физическим трудом – посвятите день духовному труду;

ссориться и нарушать покой — вас могут ждать неудачи;

пьянствовать — можно навлечь опасность на себя.

Именины 17 августа

В этот день свои именины отмечают Антон, Денис, Евдокия, Константин, Иван, Максимилиан.

