Местами будет очень опасно. На Украину надвигается непогода (прогноз)

17 августа в Украине ожидается штормовая погода с грозами и сильными порывами ветра. Метеорологи объявили о предупреждении первого уровня опасности для ряда регионов страны.

В воскресенье украинцы могут столкнуться с дождями, грозами, градом и сильными шквалами ветра. На севере и большинстве центральных областей прогнозируют грозовые явления с возможным градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом говорится в прогнозе УкрГМЦ.

Под действие непогоды попадут северные районы и центральная часть Украины. Также грозовая активность предусматривается для Закарпатской области, Прикарпатья и Хмельнитчины. В Тернопольской области тоже прогнозируют грозы со шквалами.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, температура воздуха остается высокой. На западе страны термометры покажут от +24 до +26 градусов, а на юге жара достигнет +33 градусов.

Дожди также выпадут в Сумской и Полтавской областях. В центральных областях Украины тоже возможны кратковременные ливни с грозами, однако опасных явлений не предусматривается.

