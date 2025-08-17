Вас можуть чекати невдачі: що не можна робити 17 серпня

Вірянам цього дня заборонено сваритися

Сьогодні, 17 серпня, православні християни і греко-католики вшановують пам'ять святого Мирона. До переходу на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 30 серпня.

Святий Мирон був пресвітером грецької Ахайї, який постраждав за віру близько 250 року за імператора Деція. Під час літургії на Різдво Христове правителя звинуватив у жорстокості та захистив паству — за це християнського жерця жорстоко катували.

Йому нанесли удари залізними прутами, намагалися спалити у печі, але полум’я обійшло мученика, а кілька сотень людей неподалік обгоріли. Відмовившись поклонитися ідолам, він був роздертий шкіряними ременями, потім кинутий дикій тварині, яка не насмілилась його скривдити. У відчаї тюремник вбив себе, а Мирона обезголовили у місті Кизик.

Традиції та прикмети 17 серпня

В цей день у храмах відбувається поминальна служба як завершення свята Успіння Богородиці — може використовуватися особливий епітафій із іконою Богородиці. Також читають спеціальні тропар і кондак, що прославляють стійкість та героїзм святого.

ранок ясний — буде гарний урожай;

сильний вітер — чекайте на похмуру погоду в вересні;

тихо, безвітряно — чекайте дощі весь наступний тиждень.

Що не можна робити сьогодні, 17 серпня. Фото: freepik

Що не можна робити 17 серпня

займатися важкою фізичною працею — присвятіть день духовному труду;

сваритися і порушувати спокій — на вас можуть чекати невдачі;

пиячити — можна накликати небезпеку на себе.

Іменини 17 серпня

В цей день свої іменини відзначають Антон, Денис, Євдокія, Костянтин, Іван, Максиміліан.

