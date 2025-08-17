Десерт или закуска? Какое кисло-сладкое блюдо сейчас мало кому нравится

Что исчезло со стола

В советские времена люди часто экспериментировали с сочетаниями вкусов, создавая неожиданные десерты и закуски. Одним из таких кулинарных экспериментов были хлеб с растительным маслом, солью или сахаром и помидоры с медом.

На вкус это было похоже на нечто среднее между салатом и десертом, вспоминает "Телеграф". Однако это блюдо нравилось далеко не всем, ведь сочетало одновременно кислый и сладкий вкус.

Помидоры для такого блюда чаще всего выбирали спелые и твердые, чтобы они не разваливались. Идеально подходили небольшие красные или розовые томаты. Позже их разрезали пополам и поливали медом. Могли еще добавить соль или перец и оставить на 15 минут мариноваться.

Помидоры маринованные в меде

Сегодня такой деликатес редко можно встретить на столах современных семей. Многие забыли об этой традиции, а некоторые считают ее странной. Однако те, кто когда-то пробовал помидоры с медом, вспоминают их с ностальгией, ведь это не просто вкусный мамин суп, а необычное блюдо.

Возможно, когда-то этот советский деликатес снова вернется на наши столы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой кислый "шедевр" советской кухни перестали готовить.