"Рататуй тоже хочет кушать." Крыса ужинала возле Мака на вокзале в Киеве и насмешила украинцев (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большинство отнеслись к инциденту философски
Крысы в Киеве — к сожалению, не редкость. Грызун, который был замечен прямо у ресторана быстрого питания МакДональдз на центральном железнодорожном вокзале Киева, насмешил сеть.
Видео крысы возле Мака опубликовали в сети. Грызун пришел поужинать, он деловито подбирал остатки еды с асфальта возле ресторана.
Рататуй тоже хочет кушать
Комментаторы подчеркнули, что есть большая разница: крыса не в МакДональдсе, а рядом с ним. Украинцы шутят, что он убирает то, что набросали люди.
В комментариях пишут:
- Скажите им спасибо, что они убирают то, что набросали после себя люди
- Вообще это рядом, а не в
- Так крыса не в ресторане, а на улице при чем здесь Мак
- Рататуй готовит кушать
- Это Рататуй, он тоже хочет есть
Почему крысы в городе опасны
Крысы в городах создают серьезную опасность для людей и окружающей среды. Во-первых, они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез и чума. Их экскременты и моча могут загрязнять пищевые продукты и воду.
Кроме того, грызуны способны уничтожать запасы продуктов и даже повреждать электрические сети и коммуникации. Сложность в том, что крысы быстро размножаются и приспосабливаются к разным условиям, что делает борьбу с ними очень сложной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что крыса залезла в квартиру к киевлянам через вентиляцию. Женщина, обнаружившая ее у себя за шкафом, была в шоке.