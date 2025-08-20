"Рататуй тоже хочет кушать." Крыса ужинала возле Мака на вокзале в Киеве и насмешила украинцев (видео)

Большинство отнеслись к инциденту философски

Крысы в Киеве — к сожалению, не редкость. Грызун, который был замечен прямо у ресторана быстрого питания МакДональдз на центральном железнодорожном вокзале Киева, насмешил сеть.

Видео крысы возле Мака опубликовали в сети. Грызун пришел поужинать, он деловито подбирал остатки еды с асфальта возле ресторана.

Рататуй тоже хочет кушать

Комментаторы подчеркнули, что есть большая разница: крыса не в МакДональдсе, а рядом с ним. Украинцы шутят, что он убирает то, что набросали люди.

В комментариях пишут:

Скажите им спасибо, что они убирают то, что набросали после себя люди

Вообще это рядом, а не в

Так крыса не в ресторане, а на улице при чем здесь Мак

Рататуй готовит кушать

Это Рататуй, он тоже хочет есть

Почему крысы в городе опасны

Крысы в городах создают серьезную опасность для людей и окружающей среды. Во-первых, они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез и чума. Их экскременты и моча могут загрязнять пищевые продукты и воду.

Крысы любят селиться рядом с людьми

Кроме того, грызуны способны уничтожать запасы продуктов и даже повреждать электрические сети и коммуникации. Сложность в том, что крысы быстро размножаются и приспосабливаются к разным условиям, что делает борьбу с ними очень сложной.

