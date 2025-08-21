Финансовые грабли: какие кредиты опасны для украинцев и как избежать проблем

Где больше всего шансов застрять в долгах и как этого избежать?

Суммы набранных украинцами кредитов только растут. Ссуда может стать дополнительным бременем для бюджета, если брать деньги просто так. Больше всего проблем возникает с кредитами наличными и лимитами на карточках.

Этими деньгами пользуются те, кто уже испытывает нерешенные финансовые трудности. Суммы небольшие, а проценты значительные, поэтому и возвращать трудно, отмечает директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова. При этом безопаснее кредиты на покупку жилья или машины. Решение это взвешенное, да и на первый взнос нужно еще накопить.

Как избежать проблем с кредитами

Специалист советует помнить несколько правил:

ежемесячный платеж не должен заставлять отказываться от базовых нужд,

не стоит рассчитывать на будущее гипотетическое повышение зарплаты или дополнительный доход,

если доходов уже не хватает для нормальной жизни, новые кредиты только усугубят ситуацию.

Формула безопасного кредита

Для того чтобы точно знать, не повредит ли кредит семейному бюджету, следует воспользоваться формулой. От доходов нужно вычесть средние расходы на основные потребности за год (еда, проживание, транспорт, лечение, развлечения и отдых в список не добавляем). Дополнительно вычесть еще 20% на внезапные нужды. Оценить стабильность дохода в год (не ниже 80%) и посчитать сколько нужно платить по кредиту ежемесячно.

Если риск потерять доход минимален, а средств после всех расходов хватает на уплату кредита, то кредит не представляет серьезной опасности.

Если денег не хватает даже на основные нужды, не стоит занимать вещи, без которых можно обойтись Елена Ермолова, директор по управлению рисками, член правления ГЛОБУС БАНКА

Ситуация в Украине с кредитами будет ухудшаться?

Банкир считает, что ситуация с проблемными кредитами напрямую зависит от общего состояния государства. Если война завершится или же остановятся активные боевые действия, а экономика начнет возобновляться, количество неработающих кредитов (тех по которым просрочка платежа более чем на 90 дней) не будет увеличиваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже скоро может вырасти стоимость топлива. Насколько это ударит по кошельку украинских водителей.