Фінансові граблі: які кредити небезпечні для українців та як уникнути проблем

Де найбільше шансів застрягнути в боргах і як цього уникнути?

Суми кредитів, які набрали українці, тільки зростають. Позика може стати додатковим тягарем для бюджету, якщо брати гроші просто так. Найбільше проблем виникає із кредитами готівкою та лімітами на картках.

Цими грошима користуються ті, хто вже має нерозв'язані фінансові труднощі. Суми невеликі, а відсотки значні, тож і повертати важко, наголошує директорка з управління ризиками та член правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова.При цьому безпечнішими є кредити на купівлю житла чи машини. Рішення це зважене, та й на перший внесок потрібно ще заощадити.

Як уникнути проблем з кредитами

Фахівчиня радить пам’ятати кілька правил:

щомісячний платіж не повинен змушувати відмовлятися від базових потреб,

не варто розраховувати на майбутнє гіпотетичне підвищення зарплати чи додатковий дохід,

якщо доходів уже не вистачає для нормального життя, нові кредити лише погіршать ситуацію.

Формула безпечного кредиту

Для того, щоб точно знати, чи не зашкодить кредит родинному бюджету, варто скористатися формулою. Від доходів потрібно відняти середні витрати на основні потреби за рік (їжа, проживання, транспорт, лікування, розваги та відпочинок в перелік не додаємо). Додатково відняти ще 20% на раптові потреби. Оцінити стабільність доходу на рік (не нижче за 80%) та порахувати, скільки потрібно платити за кредитом щомісяця.

Якщо ризик втратити дохід мінімальний, а коштів після всіх витрат вистачає на сплату кредиту, то кредит не становить серйозної небезпеки.

Якщо грошей бракує навіть на основні потреби, не варто позичати на речі, без яких можна обійтися Олена Єрмолова, директорка з управління ризиками, член правління ГЛОБУС БАНКУ

Ситуація в Україні з кредитами буде погіршуватися?

Банкірка вважає, що ситуація з проблемними кредитами напряму залежить від загального стану держави. Якщо війна завершиться або ж зупиняться активні бойові дії, а економіка почне відновлюватися, непрацюючих кредитів (тих за якими є протермінування платежу на понад 90 днів) не більшатиме.

