Бензин по 75 гривен за литр: новая страшилка или реальная угроза для украинцев

"Телеграф" выяснял, действительно ли в Украине топливо станет золотым, и к чему нам готовиться

По сети распространилась новая страшилка — бензин подорожает до 75 гривен уже этой осенью. Предупреждают о резком росте цен на топливо из-за якобы нового углеродного регулирования ЕС и мировых котировок нефти.

"Телеграф" выяснял, стоит ли украинским водителям готовиться к новой волне подорожания на заправках и нужно ли запасаться горючим.

Действительно ли бензин станет золотым

По данным издания Autodosug, с октября бензин и дизель могут подорожать как минимум на 3-5 грн за литр. Цена литра бензина может вырасти до 72-75 грн, а дизеля – до 70-73 грн. Однако эти расчеты вызывают вопрос, ведь сейчас А-95 стоит 58,92 грн за литр и до 75 гривен разница составляет почти 17 гривен, а не 3-5. Информация об этом была распространена во многих телеграмм-каналах. У некоторых из них есть сотни тысяч подписчиков.

Причиной прогнозируемого подорожания называют не только якобы колебания мировых котировок на нефть, но и введение дополнительного углеродного регулирования в Европейском Союзе. Это регулирование напрямую повлияет на украинский рынок. Журналисты издания ссылаются в своих утверждениях на неких экспертов топливного рынка, однако их имен не раскрывают.

Углеродное регулирование ЕС ударит по карману?

Речь идет о начале второго этапа системы ETS-2, охватывающей транспортный сектор. Система обязывает импортеров горючего покупать специальные квоты на выбросы CO₂. Поскольку Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов из стран ЕС, новые расходы, по словам источника, неизбежно закладываются в конечную стоимость горючего на украинских АЗС. С 1 октября импортеры должны платить за каждую тонну выброшенного CO₂. Эти расходы будут перекладываться на плечи потребителей из-за повышения цен на заправках.

Когда украинцы почувствуют облегчение

В то же время мировые котировки нефти марки Brent за последние два месяца не выросли, а наоборот упали с 76,32 до 66,30 долларов за баррель. Это снижение почти на 13%. Однако украинские водители до сих пор не ощутили облегчения на заправках.

Какие цены на нефть марки Brent за последние два месяца? Скриншот с сайта Минфин

Эксперт топливного рынка и руководителя группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "Телеграфу" прогнозировал наоборот удешевление бензина, а не его удорожание. "Цены пока не снижались, поскольку украинский розничный рынок реагирует на изменения на мировом рынке с опозданием в несколько недель", — объясняет эксперт.

Сергей Куюн прогнозирует: "В ближайшей перспективе мы в Украине можем ожидать снижения цены на бензин на несколько гривен, на дизеле меньше — где-то на гривну. Это произойдет в течение нескольких недель".

Первоначально трейдеры должны распродать запасы, закупленные раньше по более высоким ценам. Только после этого будут выставлять горючее по новым, более низким ценам.

Какие цены на заправках 20 августа

Влияют ли политические баталии на цены на бензин

В конце прошлой недели мировые цены несколько снизились на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Трейдеры рассчитывали на прогресс в переговорах, что могло бы способствовать ослаблению санкций против российской нефти. Это увеличило бы объемы поставок сырья на мировой рынок.

Однако видимых изменений в результате не произошло. Относительно реакции трейдеров на слухи о возможных переговорах между американским президентом и хозяином Кремля, эксперт пока не видит активных движений на мировом рынке нефти.

