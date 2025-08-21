Собрать ребенка к 1 сентября еще та задача: смешные мемы о новом учебном годе

Цены на школьные товары перед новым учебным годом кусаются по-настоящему

Незаметно пролетело лето и до начала учебного года остались считанные дни. С приближением 1 сентября родители активно готовят к школе своих детей. И хотя обучение формально является бесплатным, сбор ребенка в школу обходится семьям достаточно дорого. Эта тема активно обсуждается в соцсетях.

"Телеграф" тоже не остался в стороне, создав подборку мемов на тему подготовки к 1 сентября. Больше всего шуток опять-таки касалось высоких цен на школьные товары, но не все.

На первом изображении мы показали женщину, у которой подпрыгнуло артериальное давление, когда она осознала, что до начала учебного года осталось всего ничего. Отметим, что это может быть как мама школьника, так и учительница.

У женщины поднялось давление из-за приближения 1 сентября

Другая женщина на фоне стресса, вызванного приближением 1 сентября, начала разговаривать с календарем. Здесь мы обыграли знаменитое выражение именитого украинского боксера Александра Усика "Don't push the horses", что в переводе означает "не толкайте лошадей". Своими словами спортсмен вызвал недоумение в англоязычном сегменте сети, поскольку правильно поговорка звучит как "Hold your horses" (дословно "придержите коней").

Женщина хочет, чтобы 1 сентября наступило позже

В третьем меме мы в шутливой форме подняли тему, которая волнует многих родителей. Из-за войны семьи с детьми переезжают в другие города, а значит, школьники вынуждены менять учебные заведения, что не всегда бывает просто. Мы использовали узнаваемые кадры из знаменитых фильмов "Леон" и "Терминатор". К слову, на днях в центре Киева воспроизвели культовую сцену из упомянутой киноленты с участием Жана Рено и Натали Портман.

Родители не могут смириться с тем, что в школе нет мест

В следующей шутке мы показали, что некоторым родителям приходится продавать автомобиль, что отправить ребенка в первый класс.

Отец первоклассника продает машину

Затем мы сравнили гадание на ромашке двух девушек, одна из которых только мечтает о семье, а вторая уже имеет ребенка. Первая традиционно гадает на любовь, вторая же обрывает у цветка лепестки, чтобы сделать нелегкий выбор: заплатить за коммуналку или купить ребенку учебники.

Необычное гадание на ромашке

Продемонстрировать весь шок матери школьника, когда она увидела цены на канцелярские товары и одежду, нам помог всемирно известный кадр из триллера Альфреда Хичкока "Психо". На самом деле главная героиня фильма, которую сыграла Джанет Ли, подверглась нападению маньяка в ванной. С иронией отметим, что степень их ужаса примерно одинакова.

Шок и ужас матери школьника

Если вы были поклонником "Симпсонов", то не забыли выражение Гомера "D’oh!", которое на самом деле не имеет буквального смысла. Это звукоподражательное междометие, передающее досаду или раздражение. Его переводили как "Чёрт!", "Блин!" или "Ё-моё!" По нашему мнению, именно так Гомер мог отреагировать, увидев рюкзак за 3000 грн, хотя такая цена в 2025 году – далеко не предел.

Гомер шокирован ценами на школьные рюкзаки в Украине

Не желая так быстро расставаться с Симпсонами, мы придумали сцену, в которой цены кусаются в прямом смысле этого слова.

Цены напали на Гомера и Марджери Симпсонов

На другом меме изображена семейная пара, которая после покупки всего необходимого для школы осталась буквально в трусах и одной рваной футболке на двоих.

Родители остались в нижнем белье, когда купили сыну все необходимое

И, наконец, мы не забыли о владельцах и продавцах магазинов школьных товаров, ведь для них в августе наступают "горячие деньки". Посетители бывают разные, в частности они могут напоминать Бонни и Клайда или Леона-киллера.

У продавцов школьных товаров в августе наступает нелегкое время

Ранее "Телеграф" сообщал, что родители первоклассников, которые будут учиться очно, могут получить от государства 5 000 гривен на школьные расходы. Правительство запустило программу "Пакунок школяра" для подготовки детей к обучению.