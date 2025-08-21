Зібрати дитину до 1 вересня ще те завдання: смішні меми про новий навчальний рік

Ціни на шкільні товари перед новим навчальним роком кусаються по-справжньому

Непомітно пролетіло літо і на початок навчального року залишилися лічені дні. З наближенням 1 вересня батьки активно готують до школи своїх дітей. І хоча навчання формально є безкоштовним, збір дитини до школи коштує сім’ям досить дорого. Ця тема активно обговорюється у соцмережах.

"Телеграф" теж не залишився осторонь, створивши добірку мемів на тему підготовки до 1 вересня. Найбільше жартів знову ж таки стосувалося високих цін на шкільні товари, але не всі.

На першому зображенні ми показали жінку, у якої підстрибнув артеріальний тиск, коли вона усвідомила, що до початку навчального року залишилося усього нічого. Зазначимо, що це може бути як матір школяра, так і вчителька.

У жінки піднявся тиск через наближення 1 вересня

Інша жінка на тлі стресу, спричиненого наближенням 1 вересня, почала розмовляти з календарем. Тут ми обіграли знаменитий вислів іменитого українського боксера Олександра Усика "Don’t push the horses", що в перекладі означає "не штовхайте коней". Своїми словами спортсмен викликав здивування в англомовному сегменті мережі, оскільки правильно приказка звучить як Hold your horses (дослівно притримайте коней).

Жінка хоче, щоб 1 вересня настало пізніше

У третьому мемі ми в жартівливій формі порушили тему, яка хвилює багатьох батьків. Через війну сім’ї з дітьми переїжджають до інших міст, а отже, школярі змушені міняти навчальні заклади, що не завжди буває просто. Ми використовували відомі кадри зі знаменитих фільмів "Леон" та "Термінатор". До речі, днями у центрі Києва відтворили культову сцену зі згаданої кінострічки за участю Жана Рено та Наталі Портман.

Батьки не можуть змиритися з тим, що в школі немає місць

У наступному жарті ми показали, що деяким батькам доводиться продавати автомобіль, що відправити дитину до першого класу.

Батько першокласника продає машину

Потім ми порівняли гадання на ромашці двох дівчат, одна з яких тільки мріє про сім’ю, а друга вже має дитину. Перша традиційно ворожить на кохання, друга ж обриває у квітки пелюстки, щоб зробити нелегкий вибір: заплатити за комуналку чи купити дитині підручники.

Незвичайне ворожіння на ромашці

Продемонструвати весь шок матері школяра, коли вона побачила ціни на канцелярські товари та одяг, нам допоміг всесвітньо відомий кадр із трилера Альфреда Хічкока "Психо". Насправді головна героїня фільму, яку зіграла Джанет Лі, зазнала нападу маніяка у ванній. З іронією зазначимо, що ступінь їхнього жаху приблизно однаковий.

Шок та жах матері школяра

Якщо ви були шанувальником "Сімпсонів", то не забули вираз Гомера "D’oh!", який насправді не має буквального змісту. Це звуконаслідувальний вигук, що передає досаду або роздратування. Його перекладали як "Чорт!", "Блін!" або "Йо-мойо!" На нашу думку, саме так Гомер міг відреагувати, побачивши рюкзак за 3000 грн, хоча така ціна у 2025 році – далеко не межа.

Гомер шокований цінами на шкільні рюкзаки в Україні

Не бажаючи так швидко розлучатися з Сімпсонами, ми вигадали сцену, в якій ціни кусаються в буквальному значенні цього слова.

Ціни напали на Гомера та Марджері Сімпсонів

На іншому мемі зображено сімейну пару, яка після покупки всього необхідного для школи залишилася буквально в трусах та одній драній футболці на двох.

Батьки залишилися у спідній білизні, коли купили синові все необхідне

І, нарешті, ми не забули про власників та продавців магазинів шкільних товарів, адже для них у серпні наступають "гарячі дні". Відвідувачі бувають різні, зокрема вони можуть нагадувати Бонні та Клайда чи Леона-кіллера.

У продавців шкільних товарів у серпні настає нелегкий час

Раніше "Телеграф" повідомляв, що батьки першокласників, які навчатимуться очно, можуть отримати від держави 5 000 гривень на шкільні витрати. Уряд запустив програму "Пакунок школяра" для підготовки дітей до навчання.