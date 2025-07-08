"Пакунок школяра" на 5 тысяч гривен: радость для родителей или издевательство при нынешних ценах

"Телеграф" узнал, помогут ли 5 тысяч от государства собрать ребенка в первый класс

Родители первоклассников, которые будут учиться офлайну, смогут получить 5 тысяч гривен от государства на школьные нужды. Правительство запустило программу "Пакунок школяра" для подготовки детей к обучению.

Но, учитывая нынешние цены, возникает вопрос, насколько поможет эта выплата. "Телеграф" выяснил, что можно купить в 5 тысячах гривен от государства.

Канцелярские товары

За выделенные средства можно купить необходимые канцелярские товары для первоклассника.

Рюкзак стоит в среднем 1000 гривен,

пенал — от 130 гривен,

цветные карандаши 12 штук – от 90 гривен.

В базовый набор также обычно входят:

10 тетрадей в клетку и в косую линейку — стоят от 5 гривен за штуку,

ручки и простые карандаши — примерно в такую же цену,

акварельные краски из 12 цветов — от 65 гривен,

гуашь — от 230 гривен,

альбом для рисования – от 47 гривен.

Папка для тетрадей стоит от 40 гривен, пластилин из 12 цветов – от 60 гривен. Бутылочка для воды обойдется в 100 гривен, а ланчбокс – от 80 гривен. Итак, выходит примерно 2 тысячи гривен.

Школьная форма для девочек — 2700 гривен

Комплект одежды для девочки-первоклассницы обычно состоит из:

платья — цены стартуют от 400 гривен,

рубашки — тоже от 400 гривен

юбки – также 500 гривен.

Пиджак в школьную форму стоит от 680 гривен, а туфли — от 700 гривен.

Полный комплект школьной формы для девочки обойдется примерно в 2700 гривен в зависимости от качества и бренда.

Одежда для мальчиков — 2700 гривен

Для мальчика-первоклассника требуется:

пиджак — от 500 гривен,

штаны — от 500 гривен

рубашка – от 400 гривен.

туфли — минимум 700 гривен.

Общая стоимость школьной формы для мальчика составляет от 2000 грн. Хватит еще на спортивный костюм. Спортивная одежда для уроков физкультуры стоит от 1000 гривен. Кроссовки для занятий спортом обойдутся от 400 гривен, но на них уже не хватит.

Сколько стоит собрать в школу первоклассника

Что говорят родители будущих первоклассников на нововведение

Львовянка Татьяна, которая готовится отправить дочь в первый класс, поделилась с "Телеграфом" своими эмоциями по поводу такой инициативы правительства. "Сомневаюсь, что на все хватит. Так прикидывала, что тысяч 10 пойдет на то, чтобы отдать в 1 класс ребенка. Одна школьная форма чего стоит, а еще тетради-ручки, рюкзак, обувь, куча разной одежды нужна".

Елена из Каменца-Подольского, сын которой идет в первый класс 1 сентября, рассказала о своем опыте: "Я уже начала подкупать понемногу, чтобы потом так не шокироваться от расходов. Например, рюкзак мы выхватили за 1400 по акции, спортивный костюм заказали в интернете за 800 грн, а школьной формы у нас в школе не требуют. Правда, это не очень спасает — все равно надо купить брюки, кофты и другие вещи в деловом стиле. Однако эта выплата от государства все равно поможет, особенно если будет можно покупать одежду, обувь, книги".

Что такое "Пакунок школяра" и как его получить

Упаковка школьника

"Пакунок школяра" — это одноразовая денежная помощь в размере 5 тысяч гривен для приобретения канцелярских принадлежностей, книг и детской одежды. Ее будут предоставлять тем, кто отправляет ребенка в первый класс в офлайн формате.

Каждая украинская семья может получить "Пакунок школяра" через подачу заявки в приложении "Дія". Эта выплата не повлияет на назначение жилищных субсидий или других видов социальной помощи.

В Минсоцполитики объяснили, что после зачисления в первый класс система самостоятельно передает данные в Пенсионный фонд. После этого у "Дії" появится уведомление, что вы можете получить помощь. Заявку нужно подтвердить, и средства поступят на виртуальную карту в приложении. Если его нет, или нет возможности им воспользоваться, следует обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и указать банковский счет для зачисления денег. Их можно тратить как в магазинах, так и онлайн.

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