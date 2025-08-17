"Опоздали на Аляску". В столице воспроизвели культовую сцену из известного фильма (видео)

Посмотрите, что придумали в сердце Украины

В центре Киева воспроизвели культовую сцену из фильма "Леон". Украинцы уже придумали шутки.

Соответствующее видео появилось в социальной сети ТикТок. На кадрах заметно, что мужчина в длинном черном пальто с чемоданом в руке шел рядом с девочкой, воспроизводя знаменитую сцену из культового фильма Люка Бессона "Леон" 1994 года.

Пара прогуливалась по пешеходной зоне. Они создали яркий кинематографический образ среди обычных прохожих.

О сцене из фильма

Эта сцена отсылка к фильму "Леон" (также известному как "Леон: профессионал"), где главные герои — профессиональный киллер Леон (Жан Рено) и 12-летняя Матильда (Натали Портман) — вместе ходят по улицам после трагической гибели семьи девочки. В фильме Леон становится неожиданным покровителем Матильды, а их общие прогулки символизируют необычную дружбу между взрослым мужчиной и ребенком в жестоком мире. Характерный образ Леона в темном пальто с чемоданом стал иконой в мировом кинематографе.

Реакция в комментариях

Пользователи социальных сетей активно обсуждают это воспроизведение культовой сцены. Многие сразу узнали отсылку к фильму и выразили восхищение креативностью. В комментариях часто вспоминают, что им нужно было ехать на Аляску, где проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Некоторые пользователи пишут о том, что это выглядит как настоящая киносцена среди города, другие шутят о неожиданной встрече с персонажами культового фильма на киевских улицах.

Ранее "Телеграф" писал, что смешной корги взорвал сеть своей затеей.