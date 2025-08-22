Необычные гости попались на крючок: киевлянин похвастался уловом (фото)

Ловля этих трех рыб действительно сделала день киевлянину — он был в восторге от успешного улова

Рыбалка – это всегда эффект неожиданности, ведь никогда не знаешь, кто именно клюнет следующим. Так и в этот раз — обычная ловля в Киеве превратилась в настоящую охоту.

Такой пост опубликовал Максим Пличко в Facebook-сообществе "Kyiv_Go_Fishing — Рыбаки Киева". Мужчине удалось поймать налима, щуку и окуня.

Рыбалка похвастался трофейным налимом



Рыбак похвастался трофейной щукой

Рыбалка похвастался трофейным окунем

Максим Пчилка признался, что во время рыбалки на небольшую спиннинговую приманку весом до 7 грамм он использовал приманку спинер. Именно он отлично повторялся со своей задачей.

На что рыбачил мужчина

Спинер в рыбалке – это искусственная приманка с вращающейся лепесткой, которая создает вибрации и световые блики в воде, привлекая внимание хищных рыб с большого расстояния. Существуют различные типы спинеров, среди которых тейл-спинеры с тяжелым металлическим телом и лепестком на задней части. Благодаря такой конструкции приманка стабильно работает под водой, вне зависимости от способа проводки: равномерного подматывания, джиговой анимации или свободного падения.

"Это была упорная борьба", — заключает свою "охоту" любитель чешуйчатых.

