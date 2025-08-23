Скандал из-за откровений Розового продолжается. Он обратился к жене, а мемы о нем не утихают

Его рассказы получили значительный резонанс

Виктор Розовый — ветеран войны и звезда "Лиги смеха" на днях дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай. В нем он рассказал очень интимные подробности супружеской жизни с бывшей супругой Ольгой Мерзликиной. Шутки и мемы на эту тему не утихают.

"Телеграф" собрал самые яркие из них. В интервью Розовый не только рассказал о трех изменах жене, но и пожаловался, что все 13 лет отношений у них "был ужасающий интим".

После резонанса и негативных комментариев Рамина Эсхакзай удалила скандальное интервью Розового. Вырезав из разговора наиболее откровенные подробности, она снова обнародовала разговор.

В 2024 году Розовый получил на фронте тяжелое ранение. Было поражено правое и левое полушарие мозга, пострадали конечности. Мужчина две недели был в коме. Сейчас комик проходит длительную реабилитацию и учится ходить заново.

Розовый рассказал Рамине, что выплатил бывшей жене 500 тысяч гривен компенсации по договору, который они подписали. Деньги он взял из банки, куда люди жертвовали на его реабилитацию.

Розовый и Мерзликина после развода подписали контракт, по которому должны не разглашать детали личной жизни в публичном пространстве. Условий договора Виктор не выполнил, поэтому был вынужден выплатить бывшей жене полмиллиона компенсации.

Розовый требует от бывшей жены отчитаться о собранных украинцами деньгах

Бывший военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Розовый требует от экс-женщины отчетов по сбору на его лечение и реабилитацию. По его словам, он знает только об "отдельных фактах" сбора.

Украинцы задонатили более 7 млн. грн на лечение Розового и помощь военным. Сам он считал, что собрали около 5 млн, но настоящую сумму узнал только недавно. На его реабилитацию ушло 2,67 млн грн, еще 1,5 млн – военным, спасшим его. Куда делись остальные средства – неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что было в удаленных фрагментах интервью Розового. Он очень грубо высказывался об их интимной жизни с Мерзликиной.