В борьбе за билет: мем и простые советы, как купить место в поезде в Украине

Есть несколько "лайфхаков", как облегчить процесс покупки

Покупка билетов на поезда "Укрзалізниці" продолжает оставаться серьезным вызовом для украинских пассажиров, особенно на популярные направления. Каждый, кто пытался купить билет в 08:00, хорошо знает, как быстро раскупаются места и как легко оказаться без билета.

Такое сообщение опубликовала Любовь Колесник в Facebook. Данный мем демонстрирует момент из сериала "Теория большого взрыва", на котором надпись отмечает: "Когда в 8 утра пытаешься купить билет на "Укрзалізницю"".

Ролик в юмористической форме высмеивает трудности, с которыми сталкиваются пассажиры: в момент открытия продажи билетов система часто перегружается, а желаемые места раскупаются за считанные минуты.

Путешественники отмечают, что приобретение билетов становится настоящим квестом, особенно для тех, кто планирует поездки несколько раз в месяц. Автор сообщения рассказала, что при плотном графике путешествий 2025 года организация поездок требует значительных усилий и вызывает серьезный стресс.

Как облегчить процесс покупки

Приобретение билетов в УЗ

Чтобы избежать проблем с приобретением билетов, "Укрзалізниця" предлагает современные цифровые сервисы. Один из таких – услуга "Автовыкуп" или мониторинг билетов. Пассажир выбирает тип вагона, место и купе, после чего система автоматически покупает билет в соответствии с заданными параметрами. Оплата производится с банковской карты автоматически, а для авторизации используется "Дія.Підпис". Такой метод позволяет заранее обеспечить себе место без необходимости постоянно обновлять сайт в момент открытия продаж.

Еще один удобный инструмент – групповой заказ билетов. Если группа насчитывает минимум 10 человек, можно оформить заказ онлайн через сайт УЗ. В заявке следует указать данные ответственного лица, маршрут, дату поездки, тип вагона и количество пассажиров. Такой способ особенно полезен для школьных экскурсий, корпоративных поездок или путешествий по крупным компаниям друзей.

Новички в поездках на поезде могут столкнуться с трудностями из-за высокой конкуренции за места и ограниченности системы продаж билетов. Опытные путешественники советуют использовать современные сервисы "Укрзалізниці", настраивать оповещения о наличии мест и, по возможности, планировать поездки заранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские пассажиры все еще сталкиваются с трудностями при приобретении билетов из-за высокого спроса. В "Укрзалізниці" предоставили несколько полезных советов по упрощению процесса.