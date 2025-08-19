Скидки на кепки Трампа и не только: мемы о встрече Зеленского и президента США не утихают

Один из мемов вспомнил древние слова Зеленского на интервью

После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 18 августа в Интернете мгновенно появилась волна шуток. Их авторы активно использовали снимки с переговоров, создавая забавные и саркастические сюжеты, объединяющие политическую серьезность с повседневными, иногда абсурдными ситуациями.

"Телеграф" создал собственную подборку и показал самые яркие мемы из соцсетей.

Одни из мемов превратили официальную встречу в торговлю на рынке. По идее, Трамп предстает в роли продавца, который пытается продать кепку, а Зеленский – колеблющегося потенциального покупателя. В этих шутливых диалогах лидеры выглядят, словно обсуждают цену товара в обычном магазине.

Другие мемы изображают Трампа как учителя, репетитора или даже отца, а Зеленского – ученика, где серьезные переговоры представляются в формате школьного диктанта или арифметической задачи.

Не обошлось и без более острых, политически заряженных шуток, контрастирующих с формальностью кадров. В этом меме автор вспомнил об интервью 2022 года семьи Зеленских, где президент сказал, что "никто не готовит мне завтраки".

Отдельное внимание пользователей привлекли мемы, где обсуждались детали облика и поведения Владимира Зеленского. На нижеприведенной шутке высмеяли "требования" Трампа к внешнему виду украинского лидера. Раньше был костюм, а сейчас – борода?

А эта шутка имеет аналогичную сущность. Только теперь американский президент якобы похвалил Зеленского за образ.

Другой мем является культурной шуткой, иронизирующей над выражениями лиц лидеров на фото. Юмор заключается в предположении, что только Владимир Зеленский, как украинец, ел традиционное блюдо — борщ с салом, в то время как Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выглядят недовольно, будто завидуют.

А следующий мем иронизирует над "обогащением" камина в Белом доме.

Напоследок демонстрируем креативный монтаж, созданный после слов руководителя Вашингтона. На фото — Трамп в образе нардепа Юлии Тимошенко.

Мемы после саммита Трампа и Зеленского показали, что даже официальные встречи высокого уровня могут стать источником креативного и острого интернет-юмора.

