"Теперь флажок розовый": украинцы наделали мемов об интервью ветерана-комика Раминой

Виктор Розовый открыл немало интимных подробностей

Скандальное интервью звезды "Лиги смеха" и ветерана войны Виктора Розового вдохновило украинцев на создание остроумных мемов. В видео с Раминой Эскакхай комик не стеснялся в высказываниях и откровенно рассказывал очень интимные подробности супружеской жизни с бывшей женой Ольгой Мерзликиной.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы из сети. Заметим, что в интервью Розовый не только рассказал о трех изменах жене, но и подчеркнул, что все 13 лет отношений у них "был ужасающий интим".

Скандальное интервью Рамина перезалила, удалив провокационные сцены, однако они быстро разлетелись по сети. В них были достаточно откровенные подробности, о которых некоторые подчеркнули — "узнали против своей воли".

Мемы про интервью Розового

К тому же такое откровенное пренебрежение жены, несмотря на подписанный контракт о неразглашении условий развода, уже создало мем о "розовом флажке" среди мужчин. К слову, такое высказывание запостила телеведущая Мария Ефросинина.

Мария Ефросинина про Розового

Кроме того, в интервью Розовый рассказала подробные подробности секса и интимных утех, а половые органы женщины называл "вареник". По этому поводу уже появились шутки, в одной из них вспомнили известный момент из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Мемы про интервью Розового

Вспомнили в мемах и новую украинскую ракету "Фламинго", о которой гудела сеть. Сейчас обсуждают и интервью Розового, поэтому это кому-то напоминает трек "Розовый фламинго".

Мемы про интервью Розового

