Скандал через одкровення Розового триває. Він звернувся до дружини, а меми про нього не вщухають

Його розповіді отримали значний резонанс

Віктор Розовий — ветеран війни та зірка "Ліги сміху" днями дав скандальне інтерв'ю Раміні Есхакзай. В ньому він розповів дуже інтимні подробиці подружнього життя з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Жарти та меми на цю тему не вщухають.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них. В інтерв'ю Розовий не тільки розповів про три зради дружині, а й поскаржився, що всі 13 років стосунків у них "був жахливий інтим".

Після резонансу та негативних коментарів Раміна Есхакзай видалила скандальне інтерв'ю Розового. Вирізавши з розмови найбільш відверті подробиці вона знову оприлюднила розмову.

У 2024 році Розовий отримав на фронті тяжке поранення. Було уражено праву та ліву півкулі мозку, постраждали кінцівки. Чоловік два тижні був у комі. Зараз комік проходить тривалу реабілітацію та вчиться заново ходити.

Розовий розповів Раміні, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень компенсації за договором, який вони підписали. Гроші він взяв з банки, куди люди жертвували на його реабілітацію.

Розовий та Мерзлікіна після розлучення підписали контракт, за яким мали не розголошувати деталі особистого життя у публічному просторі. Умов договору Віктор не дотримався, тому був вимушений виплатити колишній дружині пів мільйона компенсації.

Розовий вимагає від колишньої дружини відзвітувати про зібрані українцями гроші

Колишній військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Розовий вимагає від ексдружини звітів щодо збору на його лікування та реабілітацію. За його словами, він знає лише про "окремі факти" збору.

Українці задонатили понад 7 млн грн на лікування Розового та допомогу військовим. Сам він вважав, що зібрали близько 5 млн, але про справжню суму дізнався лише нещодавно. На його реабілітацію пішло 2,67 млн грн, ще 1,5 млн – військовим, які його врятували. Куди поділись решта коштів – невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що було у видалених фрагментах інтерв'ю Розового. Він дуже грубо висловлювався про їхнє інтимне життя з Мерзлікіною.