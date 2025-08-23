Рус

Скандал через одкровення Розового триває. Він звернувся до дружини, а меми про нього не вщухають

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна
Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна. Фото Колаж "Телеграф"

Його розповіді отримали значний резонанс

Віктор Розовий — ветеран війни та зірка "Ліги сміху" днями дав скандальне інтерв'ю Раміні Есхакзай. В ньому він розповів дуже інтимні подробиці подружнього життя з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Жарти та меми на цю тему не вщухають.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них. В інтерв'ю Розовий не тільки розповів про три зради дружині, а й поскаржився, що всі 13 років стосунків у них "був жахливий інтим".

Після резонансу та негативних коментарів Раміна Есхакзай видалила скандальне інтерв'ю Розового. Вирізавши з розмови найбільш відверті подробиці вона знову оприлюднила розмову.

У 2024 році Розовий отримав на фронті тяжке поранення. Було уражено праву та ліву півкулі мозку, постраждали кінцівки. Чоловік два тижні був у комі. Зараз комік проходить тривалу реабілітацію та вчиться заново ходити.

Розовий розповів Раміні, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень компенсації за договором, який вони підписали. Гроші він взяв з банки, куди люди жертвували на його реабілітацію.

Розовий та Мерзлікіна після розлучення підписали контракт, за яким мали не розголошувати деталі особистого життя у публічному просторі. Умов договору Віктор не дотримався, тому був вимушений виплатити колишній дружині пів мільйона компенсації.

Розовий вимагає від колишньої дружини відзвітувати про зібрані українцями гроші

Колишній військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Розовий вимагає від ексдружини звітів щодо збору на його лікування та реабілітацію. За його словами, він знає лише про "окремі факти" збору.

Українці задонатили понад 7 млн грн на лікування Розового та допомогу військовим. Сам він вважав, що зібрали близько 5 млн, але про справжню суму дізнався лише нещодавно. На його реабілітацію пішло 2,67 млн грн, ще 1,5 млн – військовим, які його врятували. Куди поділись решта коштів – невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що було у видалених фрагментах інтерв'ю Розового. Він дуже грубо висловлювався про їхнє інтимне життя з Мерзлікіною.

Теги:
#Інтерв'ю #Меми #Раміна Есхакзай #Віктор Розовий