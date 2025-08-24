Точно не сладкие булочки или бутерброды: из чего раньше делали перекусы

Некоторые блюда трудно назвать десертами

Перекусы, которые обычно готовили в советские времена, сейчас мало кто будет есть, ведь не всем нравится сочетание. Кое-кто выберет, например, какой-нибудь фрукт, чем хлеб с маслом и солью, морковь с сахаром или клубнику со сметаной.

В те времена не смотрели на пользу блюд, а пытались просто насытиться, ведь не у всех была колбаса дома или свежие фрукты. О некоторых перекусах напомнит "Телеграф".

Иногда между обедом и ужином хозяйки готовили морковь с сахаром. Ее просто натирали на терке, как для моркови по-корейски, немного мяли, чтобы она пустила сок, и присыпали сахаром. Если морковь была не очень сладкой, сахара добавляли больше.

Морковь с сахаром

Еще одним популярным перекусом была сметана с сахаром и ягодами. Самой вкусной эта комбинация была с клубникой или земляникой. Ягоды разминали вилкой, добавляли немного не кислой сметаны или сливок и присыпали сахаром — получалось что-то вроде домашнего йогурта.

Клубника со сметаной

Кроме того, многие делали так: огурцы разрезали пополам, делали надрезы и присыпали солью.

Огурцы с солью

