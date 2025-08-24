Самые ленивые собаки. ТОП-5 волшебных пород, которые не будут возражать против времени дома

Они предпочитают небольшие прогулки

Многим собакам нужно много физических упражнений, и несколько прогулок в день абсолютно необходимо, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Но другие с удовольствием остаются дома, поэтому идеально подходят для людей, которые маломобили или не желают посещать парк во время дождя или жары. Вот пять самых ленивых пород собак.

Мопс

По сравнению с другими собаками в этом списке, мопс на самом деле довольно резвый. Но из-за их крохотных размеров быстро устают. Мопсы – это маленькие собаки с большими глазами и смешными мордочками. Они известны своей дружелюбностью и нетребовательностью. Хотя они могут быть достаточно энергичными на прогулках, они также знают цену покоя и дома.

Бульдог

Бульдоги не созданы для физических упражнений – им легко становится жарко и быстро устают. Они также известны своей склонностью к валке на диване или лежанию на полу. Благодаря их спокойному характеру бульдоги идеально подходят для владельцев, которые ценят нетребовательных собак.

Чау-чау

По данным Американского кинологического клуба, чау-чау будет активным лишь 43 минуты в день, если его оставить на произвол судьбы.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды будут заниматься физическими упражнениями только если это действительно необходимо – чтобы двигать такое большое тело, как и их, нужно много энергии.

Немецкий дог

Немецкий дог — спокойный и благородный великан, которого часто называют самой комнатной собакой. Быстрый бег вокруг квартала и они будут готовы полежать на ковре несколько часов.

Эти очаровательные собаки могут быть идеальными компаньонами для ищущих спокойной и расслабленной собачки, которая будет радовать своим тихим и смиренным характером. Независимо от того, какая порода привлекает вас, вы можете быть уверены, что ваш новый ленивый друг принесет вам множество радости и уюта.

